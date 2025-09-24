Εγκαινιάστηκε το κατάστημα της “The Mart” στην Καλαμάτα - Μια νέα εμπειρία αγορών (βίντεο+φωτο)

Η ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας ήταν θερμή, σπεύδοντας να ανακαλύψουν ντόπιοι και επισκέπτες τα προϊόντα και τις προσφορές του νέου σύγχρονου χώρου στην οδό Αρτέμιδος.

Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και συλλόγων, μέσα από μια λαμπερή εκδήλωση που σφράγισε την έναρξη μιας εποχής όπου οι επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και οι καταναλωτές, μπορούν να απολαμβάνουν υψηλή ποιότητα, πλούσια ποικιλία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση σε ένα περιβάλλον αντάξιο των σύγχρονων απαιτήσεων.

Μετά το πέρας του αγιασμού, ο Διευθύνων Σύμβουλος της “The Mart” Λεωνίδας Θεόκλητος αναφέρθηκε αρχικά στο ιστορικό της εταιρείας, ανατρέχοντας στο 1992, όταν η Γερμανική “Makro” ήρθε στην Ελλάδα, φτάνοντας το 2016 να μετονομαστεί σε “Mart”. «Η εταιρεία απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του χώρου της φιλοξενίας και της εστίασης, στους εμπόρους, αλλά και σε όλους τους καταναλωτές που αναζητούν την ευρεία γκάμα των 40.000 κωδικών της» σημείωσε, πληροφορώντας πως η “The Mart” λειτουργεί 13 σημεία σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στην Ηπειρωτική Ελλάδα. «Οι συνολικοί χώροι που απασχολούμε είναι πάνω από 100.000 τετραγωνικά μέτρα. Διακινούμε στους πελάτες μας τα προϊόντα μας από τα κέντρα διανομής μας, τα οποία είναι στην Αθήνα και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, με ένα στόλο 150 φορτηγών περίπου, διαφόρων μεγεθών, και τα παραδίδουμε στο μεγαλύτερο μέρος της Επικράτειας» πρόσθεσε, τονίζοντας πως στην Καλαμάτα εγκαινιάστηκε το 14ο κατάστημα, σε ένα σημείο που θεωρήθηκε κατάλληλος χώρος για να αναπτυχθεί η φιλοσοφία της “The Mart”. «Για πολλά χρόνια λειτουργούσαμε σε έναν χώρο περιορισμένων δυνατοτήτων, που δεν μπορούσαμε να απλώσουμε τις δυνατότητές μας, δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε έτσι όπως ονειρευόμαστε» εξήγησε, υπενθυμίζοντας την προσπάθεια που γίνεται ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των επαγγελματιών σε προσιτές ανταγωνιστικές τιμές, μέσα από μια πλούσια γκάμα προϊόντων, φρέσκων και συσκευασμένων. «Επιθυμούμε να συνεργαστούμε με τοπικούς παράγοντες και ήδη έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια και παράλληλα προσπαθούμε και προσκαλούμε όλους τους τοπικούς παραγωγούς να φιλοξενηθούν στο νέο μας κατάστημα» συμπλήρωσε ο κ. Θεόκλητος.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επεσήμανε πως επενδύσεις εταιρειών όπως της “The Mart” ενισχύουν την αναπτυξιακή πορεία της πόλης και δημιουργούν θέσεις εργασίας. «Η Καλαμάτα έχει τη δυναμική να υποστηρίξει μεγάλες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν εδώ και εμείς ως δημοτική αρχή έχουμε τη βούληση να στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες» υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για ένα στολίδι της πόλης.

Κλείνοντας τους χαιρετισμούς, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος στάθηκε στη βοήθεια που δίνει ένα νέο κατάστημα όπως αυτό στον κόσμο ώστε να εργαστεί, εκτιμώντας πως η εταιρεία θα λειτουργήσει ως αντίδοτο μέσω των προσφορών στην ακρίβεια που επικρατεί τα τελευταία χρόνια.