Καλαμάτα 360° - Μια ενιαία ψηφιακή διαδρομή που αποτυπώνει τον Δήμο από άκρη σε άκρη

Μια νέα, ψηφιακή εμπειρία τριακοσίων εξήντα μοιρών (360°), μέσα από μια συλλογή βίντεο που αποτυπώνουν χαρακτηριστικά σημεία της Καλαμάτας παρουσιάζει ο Δήμος, συνθέτοντας μια ενιαία διαδρομή που αναδεικνύει το τοπίο και τη σύγχρονη ταυτότητα της περιοχής.

Μέσα από εναέριες και επίγειες λήψεις, ο θεατής μπορεί να περιηγηθεί ψηφιακά σε χαρακτηριστικά σημεία του Δήμου, μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η διαδρομή περιλαμβάνει, την κεντρική πλατεία, το Κάστρο, την Υπαπαντή, το λιμάνι, την ανατολική παραλία, την παραλία Αλμυρού, το Πάρκο του Άρι αλλά και τον ορεινό όγκο του Ταΰγετου και το Μαρδάκι.

Η συγκεκριμένη παραγωγή αποτελεί εξέλιξη της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, πρόεδρος της οποίας είναι ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας είχε υλοποιηθεί αντίστοιχη παραγωγή 360° βίντεο για όλους τους Δήμους της Πελοποννήσου, με στόχο την ενίσχυση των σύγχρονων εργαλείων τουριστικής προβολής και την ισόρροπη ανάδειξη των τοπικών προορισμών. Ο Δήμος Καλαμάτας, αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία, προχώρησε σε μια πιο εκτενή και στοχευμένη αποτύπωση, δημιουργώντας ένα ψηφιακό αφήγημα που μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως εργαλείο τουριστικής προβολής όσο και ως υλικό αναφοράς για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες του τουρισμού και φορείς πολιτισμού.

Όπως τονίζεται από το Δήμο, με τη νέα αυτή διαδρομή 360°, η Καλαμάτα προβάλλεται με σύγχρονα μέσα, ενισχύοντας την εξωστρέφειά της, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα από τον κάμπο, το κέντρο της πόλης, τη θάλασσα και το βουνό.

Περιηγηθείτε στη ψηφιακή διαδρομή πατώντας εδώ.