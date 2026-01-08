Δήμος Καλαμάτας: Ολοκλήρωση επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων σε Θουρία και Λαίικα

Υπεγράφη από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Ανδρέα Καραγιάννη και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Alphadelta Constructions Α.Τ.Ε. η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση επέκτασης δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων Δήμου Καλαμάτας».

Το έργο με φορέα υλοποίησης την ΔΕΥΑ Καλαμάτας, είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με προϋπολογισμού μελέτης 2.400.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Την ικανοποίησή του για την πρόοδο του έργου εξέφρασε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συνδρομή των υπηρεσιακών στελεχών της Δημοτικής Επιχείρησης στην γρήγορη προώθηση σημαντικών έργων θωράκισης της περιοχής.

Το αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στα τεύχη της μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών, και των λοιπών συμβατικών τευχών. Η σύμβαση αφορά στη κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή του οικισμού Θουρίας της Δ.Κ. Θουρίας και στις περιοχές Κατσαραίικα και Ξηροκάμπι της Δ.Κ. Λαιίκων του Δήμου Καλαμάτας. Μικρά τμήματα των δικτύων στις περιοχές Θουρίας και Ξηροκαμπίου έχουν ήδη κατασκευαστεί με προηγούμενη εργολαβία. Στο δίκτυο προβλέπονται επίσης όλες οι αναγκαίες κατασκευές, όπως φρεάτια επίσκεψης, πτώσης κλπ. Σύμφωνα με το Δήμο, θα κατασκευασθούν δύο αντλιοστάσια στην περιοχή της Θουρίας κάτω από την επιφάνεια του δρόμου.

Επίσης, προβλέπεται να κατασκευαστούν και οι συνδέσεις των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.