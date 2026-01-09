Προβλήματα φωτισμού στην Κυπαρισσία – Αμεση αποκατάσταση ζητεί ο Εμπορικός Σύλλογος

Για προβλήματα φωτισμού στην Κυπαρισσία κάνει λόγο ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης, επισημαίνοντας ότι δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια πεζών και οδηγών.

Αναλυτικά ο σύλλογος αναφέρει: «Όταν η πόλη μένει στο σκοτάδι… Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται φώτα εκτός λειτουργίας σε πολλές περιοχές της Κυπαρισσίας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια πεζών και οδηγών.

Συγκεκριμένα: Στην είσοδο της Κυπαρισσίας από την πλευρά των Φιλιατρών, στην περιοχή Γιαννίτσαινα, ο φωτισμός είναι εκτός λειτουργίας σε μεγάλο μέρος του. Στο Ροντάκι, από τα σχολεία έως και τις Εργατικές Κατοικίες, τα φώτα παραμένουν εκτός λειτουργίας στο σύνολό τους, σε περιοχή με αυξημένη κίνηση πεζών. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω της ύπαρξης των Εργατικών Κατοικιών, του Κολυμβητηρίου, του Κλειστού Γυμναστηρίου και σχολικών εγκαταστάσεων.

Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και στην είσοδο της πόλης από την πλευρά του Καλού Νερού, όπου ο φωτισμός βρίσκεται κατά διαστήματα εκτός λειτουργίας.

Ο φωτισμός στους δρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους αποτελεί βασικό ζήτημα ασφάλειας. Ζητείται η άμεση αποκατάσταση του προβλήματος από τους αρμόδιους φορείς, πριν προκύψει κάποιο ατύχημα. Η ασφάλεια των πολιτών και η εικόνα της πόλης μας πρέπει να είναι προτεραιότητα».

Κ.Μπ.