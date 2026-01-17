Ερευνα του Εμπορικού Καλαμάτας για την κίνηση στις γιορτές: Μείωση τζίρου στις μισές επιχειρήσεις

Μείωση τζίρου κατέγραψε το 50% των εμπορικών επιχειρήσεων της Καλαμάτας την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2025, σύμφωνα με έρευνα αγοράς του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας. Αξίζει να σημειωθεί ότθ αρνητική είναι και η αποτίμηση των εορταστικών εκδηλώσεων. Το 55,88% των εμπόρων θεωρεί ότι δεν συνέβαλαν καθόλου στην αύξηση της κίνησης, ενώ το 23,53% τις κρίνει ανεπαρκώς οργανωμένες. Παράλληλα, το 61,76% τάσσεται υπέρ της κατάργησης του διαγωνισμού χριστουγεννιάτικης βιτρίνας, χαρακτηρίζοντάς τον ξεπερασμένο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 107 επιχειρήσεων από όλες τις εμπορικές ζώνες της πόλης, με μεγαλύτερη συμμετοχή από τους κλάδους ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ (32,35%), οπτικών ειδών (14,71%) και επίπλων (11,76%). Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν μια εικόνα πίεσης για την τοπική αγορά, καθώς εκτός από το 50% που δήλωσε μείωση τζίρου σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024, το 26,47% κατέγραψε σταθερότητα, ενώ αύξηση ανέφερε μόλις το 23,53%.

Ιδιαίτερα αρνητική ήταν η εικόνα στα οπτικά είδη, αλλά και σε κατηγορίες όπως καλλυντικά και βιβλία, όπου η πτώση του τζίρου ξεπέρασε το 75%. Στα τρόφιμα, όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος δήλωσαν μείωση. Αντίθετα, καλύτερη εικόνα παρουσίασαν τα τουριστικά είδη, με το 50% των επιχειρήσεων να καταγράφει αύξηση, καθώς και τα υφάσματα και τα λευκά είδη, όπου το 66,7% ανέφερε θετική μεταβολή. Στα είδη δώρων και οικιακής χρήσης, οι μισές επιχειρήσεις κατέγραψαν μείωση και οι υπόλοιπες σταθερότητα, ενώ σε κοσμήματα, ρολόγια και ηλεκτρικά είδη επικράτησε στασιμότητα.

Αδύναμη αποδείχθηκε και η συμβολή της Black Friday στην τόνωση της αγοράς. Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 44,12% των επιχειρήσεων συμμετείχε στη διαδικασία, ενώ ένα 38,24% δεν συμμετείχε καθόλου. Από όσους έλαβαν μέρος, μόνο το 17,65% δήλωσε ικανοποιημένο από την αγοραστική κίνηση, στοιχείο που ενισχύει την αίσθηση ότι ο θεσμός δεν αποδίδει τα αναμενόμενα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της πόλης.

Σε ό,τι αφορά την επόμενη περίοδο, οι προβλέψεις των επιχειρηματιών παραμένουν απαισιόδοξες. Το 47,06% εκτιμά ότι η αγοραστική κίνηση θα μειωθεί τους επόμενους μήνες, το 44,12% δεν αναμένει ουσιαστική μεταβολή, ενώ μόλις το 8,82% προσδοκά βελτίωση, κυρίως λόγω εκπτώσεων. Η γενικευμένη ακρίβεια και η πίεση στα εισοδήματα εμφανίζονται ως οι βασικοί παράγοντες που συνεχίζουν να περιορίζουν την κατανάλωση.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρηματίες ζητούν μεγαλύτερη εξωστρέφεια και πιο στοχευμένη προβολή της τοπικής αγοράς, καθώς και καλύτερα σχεδιασμένες εκδηλώσεις