Μάκαρης και Φαράντος για το λιμάνι της Κυπαρισσίας

«Το λιμάνι της Κυπαρισσίας δεν μπορεί να παραμένει μια χαμένη ευκαιρία» τονίζουν από την περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» ο επικεφαλής Μανώλης Μάκαρης και το μέλος Γιώργος Φαράντος, μετά την επίσκεψη τους σε αυτό.

«Δεν μπορεί μια τόσο σημαντική υποδομή να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ενώ η περιοχή έχει ανάγκη από τουριστική ανάπτυξη, οικονομική δραστηριότητα και θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους» αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ενώ υπογραμμίζουν ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν άμεσα και να μην αποτελεί άλλοθι ότι περιμένουμε το master plan.

Αναλυτικά αναφέρουν: «Βρεθήκαμε στο λιμάνι της Κυπαρισσίας, σε μια υποδομή που θα έπρεπε να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για τη Δυτική Μεσσηνία, αλλά σήμερα παραμένει σε εικόνα εγκατάλειψης και αβεβαιότητας.

Ένα λιμάνι με μεγάλη σημασία για την Τριφυλία και συνολικά για τη δυτική πλευρά της Πελοποννήσου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως έργο που υπάρχει μόνο στα χαρτιά.

Έχουν περάσει χρόνια. Έχουν διατεθεί εκατομμύρια ευρώ. Έχουν υπάρξει συμβάσεις, παρατάσεις, προσωρινές παραλαβές, νέες εξαγγελίες και τώρα ακούμε ξανά για master plan, νέες μελέτες και νέες παρεμβάσεις. Το ερώτημα είναι απλό: Πότε επιτέλους θα λειτουργήσει πραγματικά το λιμάνι της Κυπαρισσίας;

Σήμερα η εικόνα δεν τιμά κανέναν. Παροπλισμένα και εγκαταλελειμμένα σκάφη, μπάζα, οικοδομικά υλικά, προβλήματα καθαριότητας, φθορές στον περιβάλλοντα χώρο και ζητήματα ασφάλειας, ακόμη και ανοιχτά φρεάτια χωρίς καπάκια, συνθέτουν μια απαράδεκτη κατάσταση. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που παλαιότερα είχε ζωή. Ήταν σημείο συνάντησης, αναψυχής και δραστηριότητας για την Κυπαρισσία και την ευρύτερη περιοχή. Σήμερα, αντί να αποτελεί πόλο έλξης, αφήνεται να μαραζώνει.

Δεν αρκεί να λέμε ότι «αναμένουμε το master plan». Το master plan είναι αναγκαίο για τη συνολική προοπτική του λιμανιού, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι αδράνειας.

Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν τώρα: Καθαρισμός και απομάκρυνση μπαζών. Αποκατάσταση φρεατίων και επικίνδυνων σημείων. Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων σκαφών. Έλεγχος φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Καλλωπισμός του περιβάλλοντος χώρου. Σαφές χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργική αποκατάσταση του λιμένα. Πλήρης ενημέρωση για το κόστος, τις παρατάσεις, τις εκκρεμότητες και τις επόμενες παρεμβάσεις.

Η Δυτική Μεσσηνία δικαιούται σύγχρονα, ασφαλή και λειτουργικά λιμάνια.

Δικαιούται υποδομές που να στηρίζουν την τοπική οικονομία και όχι έργα που παραμένουν ημιτελή, προβληματικά ή ανενεργά.

Ως περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» θα φέρουμε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα ζητήσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις:

Ποιο είναι το πραγματικό χρονοδιάγραμμα; Πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί συνολικά; Ποιες εργασίες απομένουν; Πότε ολοκληρώνεται το master plan; Πότε το λιμάνι της Κυπαρισσίας θα γίνει επιτέλους ασφαλές, καθαρό και λειτουργικό;

Το λιμάνι της Κυπαρισσίας δεν μπορεί να παραμένει μια χαμένη ευκαιρία.

Ήρθε η ώρα για απαντήσεις, ευθύνες και πράξεις».