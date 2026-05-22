Παρασκευή, 22 Μαϊος 2026 19:28

Το Σάββατο η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αγγελου Συρίγου

Γράφτηκε από την

Το βιβλίο του καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτή Α΄ Αθηνών Αγγελου Συρίγου, με τίτλο «Ελλάδα και Τουρκία – 50 ερωτήματα και απαντήσεις» των εκδόσεων «Πατάκη», παρουσιάζεται στο «Ρεξ» αύριο Σάββατο, στις 7 μ.μ., με την υποστήριξη του Ομίλου Καλαμάτας Φίλων Ελληνικής Ιστορίας και την οργάνωση του βιβλιοπωλείου «Βιβλιόπολις».

Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσουν οι δημοσιογράφοι Κώστας Γαζούλης και Θέμης Κανελλόπουλος.

