Το μεγάλο στοίχημα της ενεργειακής απεξάρτησης 

Η αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται από τον ήλιο, τον άνεμο και το νερό θα έπρεπε να είναι το πρώτο και βασικό ζήτημα της ελληνικής κυβέρνησης, προκειμένου να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της αποθήκευσής της, επιτρέπει πλέον το κόστος να είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ακόμη και σε επίπεδο νοικοκυριού. Είμαστε, δηλαδή, στη φάση όπου σύντομα το κάθε σπιτικό θα μπορεί να παράγει μόνο του την ενέργεια που απαιτείται για την ψύξη, τη θέρμανση, αλλά και για τη χρήση του ηλεκτρικού του αυτοκινήτου.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λαμβάνουν πλέον νέα ώθηση σε όλη την Ε.Ε., όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος –όπως αρχικά είχαν προωθηθεί– αλλά για την απεξάρτηση των ευρωπαϊκών οικονομιών από τα ορυκτά καύσιμα. Ο καθένας αντιλαμβάνεται τι θα σημάνει σε γεωπολιτικό επίπεδο αν η Ε.Ε. κατορθώσει μέσα στην επόμενη δεκαετία να απεξαρτηθεί από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Οι ανταγωνισμοί που αναπτύσσονται ήδη σε αυτό το πεδίο είναι ασύλληπτοι, γι' αυτό και οι εντάσεις θα κορυφωθούν το επόμενο διάστημα σε όλα τα επίπεδα.

Το μεγάλο στοίχημα βρίσκεται στην αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και στη διασύνδεση των δικτύων μεταφοράς με τρόπο που θα επιτρέπει την ισορροπία και την ασφάλεια στο σύστημα. Το κρίσιμο για χώρες όπως η Ελλάδα, και περιοχές όπως η Μεσσηνία με την υψηλή ηλιοφάνεια, είναι η δυναμική προώθηση ενός προγράμματος αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών. Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στη στέγη ή η συμμετοχή σε ενεργειακές κοινότητες, με παράλληλο σύστημα αποθήκευσης σε μπαταρίες, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προσφέρει αυτονομία και παραγωγή ενέργειας με κόστος πολύ μικρότερο σε σχέση με τις συμβατικές πηγές.

Η πολιτική συζήτηση για το πώς θα προωθηθούν οι αλλαγές στον ενεργειακό τομέα –με κρίσιμο ζήτημα την ενίσχυση της παραγωγής από επιχειρήσεις και νοικοκυριά– θα έπρεπε να αποτελεί το κεντρικό θέμα της προεκλογικής περιόδου. Πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα και τους πολίτες, η οποία δεν πρέπει να χαθεί. Κάποια στιγμή χρειάζεται να περάσουμε από την πολιτική τοξικότητα και την ανταλλαγή χαρακτηρισμών στην προώθηση πολιτικών που θα στηρίξουν την προοπτική της χώρας. Καλές οι κορώνες και οι κάθε μορφής ανησυχούντες για το μέλλον της πατρίδας, αλλά είναι βέβαιο ότι χωρίς στρατηγική στον ενεργειακό τομέα τίποτα δεν πρόκειται να μεταβληθεί.

panagopg@gmail.com