Ακρίβεια, ηλεκτρονικές πλατφόρμες και αθέμιτος ανταγωνισμός: Η αγορά βρίσκεται σε πίεση

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον εμπορικό κόσμο της Καλαμάτας, καθώς οι χειμερινές εκπτώσεις εξελίσσονται σε ένα ακόμη δύσκολο στοίχημα για τα τοπικά καταστήματα. Η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, τα υψηλά ενοίκια, η απελευθέρωση των προσφορών και ο αθέμιτος ανταγωνισμός από διεθνείς πλατφόρμες συνθέτουν, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, ένα τοπίο συνεχούς πίεσης, την ώρα που κρίσιμα παραμένουν και τα ζητήματα των αναπλάσεων στο κέντρο της πόλης. Μιλώντας στην «Ε», ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας «Ο Ερμής», Κωνσταντίνος Νικολακέας, αποτύπωσε με σαφήνεια την εικόνα που επικρατεί στην αγορά. Αναφερόμενος στο τοπίο από την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, σχολίασε πως η κίνηση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί θετική. Όπως μας ανέφερε, «συνεχίζεται αυτή η άσχημη κατάσταση στην αγορά για τα ντόπια μαγαζιά. Ουσιαστικά δεν υπάρχει εκπτωτική περίοδος». Ο ίδιος παρατήρησε ότι μετά το 2022 και την απελευθέρωση των προσφορών με νομοθετική παρέμβαση, έχει επικρατήσει «μια αναρχία στην αγορά», καθώς -όπως είπε- ο καθένας κάνει προσφορές όποτε θέλει και με όποιο ποσοστό επιθυμεί. Στο πλαίσιο αυτό, οι παραδοσιακές εκπτωτικές περίοδοι έχουν αποδυναμωθεί, έχοντας προηγηθεί στην παρούσα φάση τόσο οι γιορτές όσο και η εκτεταμένη περίοδος της Black Friday. «Το πράγμα έχει ξεχειλώσει πάρα πολύ και ο κόσμος πλέον δεν θεωρεί τις εκπτώσεις κάτι πολύ σημαντικό», επισήμανε, διευκρινίζοντας πως, παρότι θα υπάρξουν πελάτες που θα ψωνίσουν, δεν αναμένεται ουσιαστική ενίσχυση του τζίρου. «Πάμε σβηστά, σιγά σιγά», ανέφερε χαρακτηριστικά, ευελπιστώντας το κλίμα να διαφοροποιηθεί τον Φεβρουάριο. Οπως είπε, οι επαγγελματίες, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο, προσπαθούν να ξεπουλήσουν αποθέματα για να βάλουν χρήματα στο ταμείο και να «μπαλώσουν τρύπες», δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, η οποία αποτελεί το δυνατό χαρτί των τοπικών καταστημάτων, στην ποσότητα και στα υψηλά ποσοστά εκπτώσεων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος και τα… αλμυρά ενοίκια αφήνουν ελάχιστο διαθέσιμο εισόδημα για κατανάλωση.

“ΣΥΝΕΧΗ ΠΛΗΓΜΑΤΑ”

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Νικολακέας στον ρόλο των διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα «μεγάλο, άλυτο τουλάχιστον δυσεπίλυτο», που χρόνο με τον χρόνο επηρεάζει όλο και περισσότερο την αγορά.

Όπως μας μετέφερε, η καθημερινή ενασχόληση του Συλλόγου αφορά το πώς μπορεί να αυξηθεί το εισόδημα των συναδέλφων μέσω διεκδικήσεων, σημειώνοντας όμως πως «υπάρχουν πράγματα που είναι αδύνατα για έναν Σύλλογο». Οπως είπε, ο Σύλλογος δεν μπορεί προφανώς από μόνος του να ανεβάσει τον τζίρο των καταστημάτων, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν θεσμικοί φορείς, όπως το κράτος και ο Δήμος, με τον Σύλλογο να παρεμβαίνει όπως μπορεί. «Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μια εποχή που δεχόμαστε συνεχή πλήγματα, επιθέσεις μπορώ να πω», επεσήμανε. «Ο Δήμος για παράδειγμα με τις εκδηλώσεις του μπορεί να βγάλει κόσμο έξω από το σπίτι του και να αγοράσει. Το κράτος από την πλευρά του, μπορεί να θεσπίσει νόμους και όρους στην αγορά» συνέχισε.

E-SHOP: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ

Σε ό,τι αφορά τα e-shop των τοπικών επιχειρήσεων, ο κ. Νικολακέας πληροφόρησε ότι πλέον αρκετά αποσύρονται από το διαδίκτυο, καθώς οι λιγοστές επισκέψεις, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος συντήρησης, καθιστούν τη λειτουργία τους ασύμφορη. Όπως ανέφερε, μετά την άνθηση που καταγράφηκε από το 2015 και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας, το τοπίο έχει αλλάξει σημαντικά. Σήμερα, όπως είπε, οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν πλατφόρμες του εξωτερικού, «πίσω από τις οποίες υπάρχουν ολόκληρα κράτη», με έδρα χώρες όπως η Τουρκία, η Κίνα και η Πολωνία. Ο ίδιος σχολίασε ότι οι συγκεκριμένες πλατφόρμες δεν προσφέρουν ουσιαστικά τίποτα στο ελληνικό κράτος, ούτε ΦΠΑ, ούτε φόρους, ούτε επενδύσεις, ενώ παρατήρησε ότι το περιβάλλον τους είναι διαμορφωμένο ώστε να φαίνεται οικείο και «ελληνικό», γεγονός που λειτουργεί παραπλανητικά για τους καταναλωτές. Ο κ. Νικολακέας εξέφρασε τον προβληματισμό του για την απουσία ουσιαστικής κρατικής παρέμβασης, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Ρουμανία, όπου έχει επιβληθεί τέλος πέντε ευρώ, συν τρία ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, σημείωσε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η επιβολή τέλους τριών ευρώ από τον Ιούλιο του 2026 στα δέματα από χώρες εκτός ΕΕ είναι «αστεία», σχολιάζοντας ότι «η Ευρώπη προσπαθεί να αυτοκτονήσει». «Έχουμε να παλέψουμε με γίγαντες», τόνισε χαρακτηριστικά. Για την εξέλιξη του Συλλόγου, ο κ. Νικολακέας δήλωσε ότι σταδιακά αυξάνεται ο αριθμός των μελών. Όπως τόνισε, γίνονται προσπάθειες για την προσέλκυση νέων, ωστόσο η Καλαμάτα, ως μεγάλη πόλη, έχει συλλόγους σχεδόν για κάθε τομέα, σε αντίθεση με μικρότερες πόλεις, όπου ένας εμπορικός σύλλογος καλύπτει όλα τα επαγγέλματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνολικός αριθμός των μελών ανέρχεται περίπου στα 400, εκ των οποίων περίπου 120-130 συμμετέχουν στις έρευνες που πραγματοποιεί ο σύλλογος, καθώς η διαδικασία είναι προαιρετική. Πρόκειται ωστόσο, όπως σημείωσε, για έναν ικανοποιητικό αριθμό που επιτρέπει την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ

Αναφερόμενος στην οδό Αναγνωσταρά, στον «Καλαματιανό δρόμο» –όπως αποκαλείται λόγω των τοπικών καταστημάτων που δραστηριοποιούνται κατά μήκος του– και στην προοπτική αναγέννησής της μέσω της ανάπλασης που έχει προγραμματιστεί εντός του 2026, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου σχολίασε ότι σήμερα η περιοχή έχει ουσιαστικά ερημώσει. Όπως παρατήρησε, τα πολύ μικρά πεζοδρόμια, τα εμπόδια, τα ερειπωμένα κτίρια και τα άδεια καταστήματα λειτουργούν αποτρεπτικά για κάθε επένδυση. Τόνισε δε, ότι η όχληση προς τον Δήμο είναι διαρκής, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι γίνονται προσπάθειες, εκφράζοντας την ελπίδα «να πάει καλά αυτή τη φορά». Σχετικά με την απόφαση να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα ανήμερα της Υπαπαντής, ο κ. Νικολακέας μετέφερε τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των συναδέλφων του, σημειώνοντας ότι πρόθεση του Συλλόγου ήταν και είναι να τιμήσει τη μεγάλη γιορτή της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας επεσήμανε ότι μέχρι τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ δεν υπήρχε το απαραίτητο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, ώστε η συγκεκριμένη ημέρα να αντιμετωπίζεται ως υποχρεωτική αργία για τα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Ωστόσο, μετά την επίσημη κατοχύρωση από την Πολιτεία, η εφαρμογή της αργίας είναι πλέον απολύτως σαφής και δεσμευτική.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Τέλος, όσον αφορά την συζήτηση γύρω από την επαναφορά του πανηγυριού της Υπαπαντής, επανέλαβε τη σταθερά αντίθετη θέση του Συλλόγου στη μορφή που γινόταν στο παρελθόν. Για πιθανή επαναφορά του μέσα από μια διοργάνωση που θα αναδεικνύει αποκλειστικά τα τοπικά προϊόντα και είδη, ο ίδιος εξέφρασε τον φόβο ότι το εγχείρημα θα «ξεχειλώσει», όπως συμβαίνει συχνά στη χώρα με παρόμοιες απόπειρες, οδηγώντας η διαδικασία σε προβλήματα για τα ντόπια καταστήματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα προτιμήσουμε να μη γίνει ποτέ», υπογραμμίζοντας ότι, στη σημερινή συγκυρία με την ουδετερότητα του κράτους, υπάρχει ήδη τεράστια μεταφορά τζίρου από τα μικρομάγαζα προς μεγάλες επιχειρήσεις και πλατφόρμες. Άλλωστε, όπως σημείωσε, το ζήτημα είναι πλέον περισσότερο εθιμοτυπικό παρά ουσιαστικό. «Κάποτε ήταν φτηνά εκεί, μέσα από τα όσα πωλούνταν στους πάγκους. Σήμερα, φτηνά βρίσκει κανείς παντού. Το φτηνό κυριαρχεί σήμερα. Δεν νομίζω έτσι ότι υπάρχει λόγος να επανέλθει. Η θέση του συλλόγου είναι αυτή» κατέληξε.