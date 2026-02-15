Από την Μπούτσα στην Καλαμάτα: Oικογένεια Ουκρανών ξανάχτίζει την ζωή της στη Μεσσηνία

Όταν το 2022 η πόλη της Μπούτσα στην Ουκρανία βρέθηκε στο επίκεντρο του πολέμου και των διεθνών ειδήσεων, για χιλιάδες ανθρώπους δεν επρόκειτο απλώς για μια γεωπολιτική εξέλιξη αλλά για την απότομη διακοπή της καθημερινότητάς τους.

Ανάμεσά τους και η οικογένεια του Volodymyr Shcherbenko, που άφησε πίσω το σπίτι της μέσα σε συνθήκες συνεχών βομβαρδισμών, αναζητώντας μια στοιχειώδη ασφάλεια. Η επιλογή της Ελλάδας δεν ήταν τυχαία. Αναζητούσε σύμφωνα με το περιβάλλον του έναν «ήσυχο ουρανό» — έναν τόπο δίπλα στην γαλήνη του κύματος όπου τα παιδιά του θα μπορούσαν να μεγαλώσουν χωρίς τον φόβο της σειρήνας.

Έτσι βρέθηκαν στην Καλαμάτα, μια παραθαλάσσια πόλη -όπως είπαν- σχετικά μικρή, ώστε να θυμίζει κοινότητα, αλλά αρκετά ζωντανή για να προσφέρει μια νέα αρχή. Τέσσερα χρόνια μετά, η οικογένεια δεν προσπαθεί πια απλώς να προσαρμοστεί. Ζει, εργάζεται και συμμετέχει στην τοπική οικονομία, μέσω της εταιρείας W.L.P. Ο κ. Volodymyr είναι ο ιδρυτής της, ενώ η σύζυγος του, με εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, διαχειρίζεται το οικονομικό σκέλος της εταιρείας.

Οι τρεις γιοι της οικογένειας δε, μαθητές ακόμη, συμβάλλουν ενεργά μετά το σχολείο στην έρευνα αγοράς και στην αναζήτηση νέων συνεργασιών, αποκτώντας πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και συμμετέχοντας στη σταδιακή ανάπτυξη της εταιρείας.

Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η συνεργάτιδα της οικογένειας, Alina Andriiv, που ζει ήδη εννέα χρόνια στην Καλαμάτα, περιέγραψε στην “Ε” την περίοδο μετά την άφιξη της οικογένειας ως μια «επανεκκίνηση από το μηδέν». Το εργοστάσιο ξυλείας που διατηρούσε στην Ουκρανία καταστράφηκε λόγω του πολέμου και τα μέλη της βρέθηκαν σε μια νέα χώρα χωρίς επαγγελματική βάση, με έντονη ψυχολογική και σωματική πίεση. Η μεγαλύτερη δυσκολία, όπως ανέφερε, δεν ήταν μόνο η γλώσσα ή η προσαρμογή, αλλά η γραφειοκρατία. «Ήταν πολύ απαιτητικό να ξεκινήσει μια επιχείρηση για ανθρώπους από άλλη χώρα», σημείωσε, περιγράφοντας ένα μεγάλο διάστημα διαδικασιών, εγγράφων και αναμονών. Παρόλα αυτά, η σταδιακή επαφή με την τοπική κοινωνία λειτούργησε καθοριστικά.

Σήμερα, η οικογένεια μιλά με θερμά λόγια για την καθημερινότητα στην πόλη και για την αποδοχή του κόσμου, δηλώνοντας ευχαριστημένη από το κλίμα και την κουλτούρα της.

Η εταιρεία W.L.P. (Wood Lumber Products) φέρνει στην Ελλάδα μεταξύ άλλων παραδοσιακούς πετρόμυλους από την Ουκρανία — μια τεχνική άλεσης που, είναι όπως σημείωσε η Alina Andriiv ξεχασμένη, με πολλούς να αναζητούν έτοιμες. Το πελατολόγιο προέρχεται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και από την Κύπρο. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει και προϊόντα για κτηνοτροφικές μονάδες, όπως στρωμνή από κάνναβη. Η ίδια υπογράμμισε ότι η επιχείρηση είναι η μόνη που έχει φέρει το συγκεκριμένο eco - προϊόν στην ελληνική αγορά, προσθέτοντας ότι χρησιμοποιείται ήδη σε χώρες όπως η Αγγλία και η Ιταλία αντί για άχυρο ή ροκανίδι.

Όπως ανέφερε, εμφανίζει αυξανόμενο ενδιαφέρον κυρίως από ιππικούς ομίλους και στάβλους, καθώς τα ζώα δεν το καταναλώνουν και διατηρεί πιο καθαρό το περιβάλλον τους. Ακόμα, σχολίασε ότι πολλοί παραγωγοί παραμένουν επιφυλακτικοί, κυρίως λόγω συνήθειας προηγούμενων γενεών, αν και το ενδιαφέρον αυξάνεται σταδιακά μέσα από την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων που συνδυάζουν φυσική επεξεργασία και σεβασμό στην πρώτη ύλη.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Η παρουσία Ουκρανών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου, κάτι που επιβεβαιώνεται από επίσημα στατιστικά. Σύμφωνα με όσα μετέφερε η Alina Andriiv, πολλοί νέοι εγκατέλειψαν αναγκαστικά τη χώρα, ενώ αρκετοί εξ αυτών κατέληξαν και στη Μεσσηνία. Την ίδια ώρα, οι συγγενείς που παρέμειναν πίσω ζουν ακόμα με διακοπές ρεύματος, χαμηλές θερμοκρασίες και αβεβαιότητα. «Τέσσερα χρόνια μετά, τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο», υπογράμμισε, με την πορεία της W.L.P. να αποδεικνύει ότι ακόμη και μέσα από τις πιο δύσκολες συνθήκες, η επιχειρηματικότητα μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε χώρες, ανθρώπους και αγορές, δημιουργώντας ένα νέο κεφάλαιο ζωής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το wlp.gr.