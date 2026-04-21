ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας: Συγκεντρώνει αρχειακό υλικό για τα 100 χρόνια της

Η ομοσπονδία απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Μεσσηνία από το 1920 μέχρι σήμερα, ζητώντας τη συμβολή τους για τη δημιουργία μιας ειδικής παρουσίασης αφιερωμένης στην ιστορία της τοπικής επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν παλιές φωτογραφίες καταστημάτων, ιστορικές επιστολές, διαφημιστικό υλικό, παλιές πινακίδες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναδεικνύει την εξέλιξη της δραστηριότητάς τους.

Το υλικό που θα συγκεντρωθεί πρόκειται να αξιοποιηθεί σε μια επετειακή έκθεση, η οποία στοχεύει στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και στην ανάδειξη της διαχρονικής συμβολής των επαγγελματιών στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, η πρωτοβουλία επιδιώκει να συνδέσει την ιστορική διαδρομή του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον του επιχειρείν στον νομό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να στείλουν το υλικό τους σε ψηφιακή μορφή στα emails oebemess@otenet.gr και oebesmessinias@gmail.com ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 27210 86328 για τη διαδικασία συλλογής και ψηφιοποίησης των αρχείων τους.