Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας: Επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ στο παλιό καθεστώς

Την επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την έκτακτη αύξησή του ζητά ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας (ΣΚΕΑΚ), με αφορμή τόσο τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία για τη φορολογία της εστίασης όσο και την πρόσκληση του πρωθυπουργού προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσουν προτάσεις ενόψει των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΚΕΑΚ επισημαίνει ότι η απόφαση της νέας βρετανικής κυβέρνησης να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση σε παμπ, κλαμπ και μουσικές σκηνές, σε συνδυασμό με μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, αποδεικνύει πως ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν την εστίαση ως στρατηγικό πυλώνα της οικονομίας, της απασχόλησης, του τουρισμού και της κοινωνικής συνοχής.

Αντίθετα, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, στην Ελλάδα ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται κυρίως ως πεδίο φορολογικής επιβάρυνσης, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των επαγγελματικών φορέων.

Ο ΣΚΕΑΚ καλεί τους βουλευτές της Μεσσηνίας να αξιοποιήσουν την πρόσκληση του πρωθυπουργού και να μεταφέρουν το αίτημα του κλάδου στις κυβερνητικές αποφάσεις που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι το αίτημα της εστίασης δεν αφορά νέα μείωση του ΦΠΑ, αλλά την επαναφορά του συντελεστή στο προηγούμενο καθεστώς. Όπως σημειώνει, ο όρος «μείωση» δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις, καθώς, εάν επρόκειτο για νέα μείωση, η συζήτηση θα αφορούσε ακόμη χαμηλότερο συντελεστή.

Καταλήγοντας, ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η διεθνής εμπειρία δείχνει πως οι χώρες που στηρίζουν την εστίαση επενδύουν στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τον τουρισμό, καλώντας την Πολιτεία να προχωρήσει σε αντίστοιχες αποφάσεις. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου παρακολουθούν τις εξελίξεις και ζητούν ισότιμη αντιμετώπιση με όσα εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.