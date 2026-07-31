Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα για εργαζόμενους στο MERE

“Εργοδοσία και κυβέρνηση να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας, το εισόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομένων”, ζητεί το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας, για την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων της αλυσίδας σούπερ μάρκετ MERE.

Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο αναφέρει ότι “η απόφαση της ρωσικών συμφερόντων αλυσίδας σούπερ μάρκετ MERE να αναστείλει τη λειτουργία των 11 καταστημάτων που διατηρεί στην Ελλάδα, ανάμεσα τους και του καταστήματος στην Καλαμάτα, αφήνει τους εργαζόμενους μετέωρους, χωρίς να γνωρίζουν αν και πότε θα επιστρέψουν στη δουλειά τους και με ποιον τρόπο θα διασφαλιστούν το εισόδημα και τα δικαιώματά τους”.

Παρατηρεί πως “οι γενικόλογες αναφορές περί «προσωρινής αναστολής» και αναζήτησης «νομικής λύσης» δεν μπορούν να αποτελούν απάντηση στην αγωνία των εργαζομένων, οι οποίοι, εντελώς αιφνιδιαστικά, κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο. Για τους εργαζόμενους δεν υπάρχει «προσωρινή αναστολή» της ζωής, των αναγκών και των υποχρεώσεών τους”.

Το Συνδικάτο εκτιμά ότι “στην εξέλιξη αυτή, που φαίνεται να συνδέεται με τις κυρώσεις της ΕΕ στην Ρωσία, στο φόντο του πολέμου στην Ουκρανία, επιβεβαιώνεται ότι οι εργαζόμενοι πληρώνουν το μάρμαρο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων” κι επικρίνει την κυβέρνηση της ΝΔ πως “δεν είναι απλός παρατηρητής σε όλο αυτό. Συμμετέχει ενεργά στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και πολέμους, συνδιαμορφώνει και εφαρμόζει τις σχετικές αποφάσεις και επομένως, φέρει τεράστια ευθύνη για τις συνέπειές τους στους εργαζόμενους και συνολικά στον ελληνικό λαό”.

Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας ζητεί “εργοδοσία και κυβέρνηση να λάβουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, το εισόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να μην μετατραπούν οι εργαζόμενοι στην MERE σε «παράπλευρες απώλειες» των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας και των αντιπαραθέσεων ΕΕ – Ρωσίας”.

Και καλεί “τους εργαζόμενους της MERE στο υποκατάστημα της Καλαμάτας να απευθυνθούν και να οργανωθούν στο Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό τομέα Ν. Μεσσηνίας”.