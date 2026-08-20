ΔΕΘ: Οριστικοποιείται το τελικό πακέτο μέτρων Μητσοτάκη (Βίντεο)

Σε διαρκείς συσκέψεις βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου, αναφορικά με το πακέτο μέτρων που πρόκειται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται τα μέτρα αν είναι στοχευμένα και κοστολογημένα.

Σημειώνεται δε, πως εντείνονται οι συσκέψεις στο οικονομικό αλλά και το κυβερνητικό επιτελείο προκειμένου να φτάσουν στην τελική μορφή του πακέτου της ΔΕΘ, το οποίο θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκεται να σχεδιαστεί ο οδικός χάρτης της επόμενης τετραετίας, με το πρόγραμμα της κυβέρνησης να έχει ορίζοντα, όπως έχει ακουστεί και από τα χείλη του πρωθυπουργού, μέχρι και το 2030. Σε αυτό το πρόγραμμα αναμένονται στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήμαος των πολιτών και σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Το σκεπτικό πίσω από το πακέτο και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, στηρίζεται στην στρατηγική της κυβέρνησης, όπως έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια.

Κρίσιμο είναι να υπάρχει αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου, με τις εξαγγελίες να είναι πλήρως κοστολογημένες, ενώ τα μέτρα πρόκειται να έιναι μόνιμα.

Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο και την αύξηση των επενδύσεων, οι φοροελαφρύνσεις ειδικά σε κοινωνικές ομάδες που είτε έχουν αδικηθεί είτε πρέπει να ενισχυθούν. Στόχος είναι οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και κοινωνικά ευάλωτοι να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος ζωής.

Σημειώνεται πως ήδη έχει οριστεί το επόμενο υπουργικό Συμβούλιο μετά τη μικρή ανάπαυλα των διακοπών, καθώς πρόκειται να γίνει την προσεχή Δευτέρα 24 Αυγούστου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκεται να περιοδεύσει στη Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου, προκειμένου να έχει και την καθιερωμένη συνάντηση με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.