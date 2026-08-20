Πιερρακάκης: Γλιτώνουμε 370 εκατ. ευρώ τον χρόνο από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

Στα οφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία από την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισ. ευρώ αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, εξηγώντας πώς η κίνηση περιορίζει τις δαπάνες για τόκους και δημιουργεί μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο τα επόμενα χρόνια.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία για το οικονομικό όφελος της ταχύτερης αποπληρωμής, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για πρόσθετες κρατικές παροχές.

Όπως ανέφερε, για κάθε 1 δισ. ευρώ χρέους που αποπληρώνεται νωρίτερα, το ελληνικό Δημόσιο εξοικονομεί περίπου 30 εκατ. ευρώ τον χρόνο από τόκους.

Με βάση αυτή την εκτίμηση, η πρόωρη αποπληρωμή των 12,84 δισ. ευρώ μεταφράζεται σε ετήσια εξοικονόμηση περίπου 370 εκατ. ευρώ. Σε βάθος επταετίας, το συνολικό όφελος από τους τόκους μπορεί να φτάσει περίπου τα 2,6 δισ. ευρώ.