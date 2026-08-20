ΥΠΕΞ προς Άγκυρα: Ξεκάθαρη η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο

Σε αυστηρό τόνο απαντά το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών στην 'Αγκυρα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και υπογραμμίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες.

Η Αθήνα χαρακτηρίζει «αβάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπτέους» τους τουρκικούς ισχυρισμούς, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για τη δεύτερη ανάλογη αντίδραση της 'Αγκυρας μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών.

Είχε προηγηθεί η τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, γεγονός που, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, καταδεικνύει την επιμονή της Τουρκίας σε αναθεωρητικές θέσεις, χωρίς νόμιμο έρεισμα.

«Η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Το ΥΠΕΞ κατέστησε σαφές ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε συζήτηση ή αμφισβήτηση επί του υφιστάμενου καθεστώτος στο Αιγαίο.

«Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών και προσθέτει: «Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση».

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα διαχωρίζει τις τουρκικές διεκδικήσεις από την ελληνοτουρκική διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της ότι το μοναδικό ζήτημα προς διευθέτηση μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει αποδοχή της διεύρυνσης της ελληνοτουρκικής ατζέντας με ζητήματα κυριαρχίας.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα «παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σε σχέση με τη χθεσινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας

Η χθεσινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών.

Η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα.

Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση.

Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ