Με μεγάλη επιτυχία η “Εκπτωτική Βραδιά” στη Μεσσήνη – Πλήθος κόσμου στους δρόμους της πόλης (φωτογραφίες)

Με ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση κόσμου και εξαιρετικά θετική ανταπόκριση από καταναλωτές και επαγγελματίες πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου η «Εκπτωτική Βραδιά στη Μεσσήνη», που διοργάνωσε ο Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Μεσσήνης.

Από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, οι εμπορικοί δρόμοι, το ιστορικό κέντρο και η κεντρική πλατεία της Μεσσήνης γέμισαν από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι συνδύασαν τη βόλτα και τις αγορές τους με μουσική, φαγητό, ποτό και διασκέδαση.

Τα εμπορικά καταστήματα συμμετείχαν με εκπτώσεις και ειδικές προσφορές, ενώ σε διαφορετικά σημεία της πόλης οι ίδιες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες ανέπτυξαν τις δικές τους πρωτοβουλίες, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζωντανή και γιορτινή ατμόσφαιρα. Παράλληλα, καφέ, μπαρ και επιχειρήσεις εστίασης συμμετείχαν ενεργά στη βραδιά, με μουσική και πάρτι που κράτησαν το ενδιαφέρον του κόσμου μέχρι αργά.

Ιδιαίτερο χρώμα στη διοργάνωση έδωσαν με την παρουσία τους ο Δημοτικός Χορευτικός Όμιλος Μεσσήνης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μεσσήνης» και ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης, παρουσιάζοντας τα χορευτικά τους προγράμματα μπροστά σε πλήθος κόσμου.

Ο απολογισμός της βραδιάς είναι ιδιαίτερα θετικός. Οι επαγγελματίες της πόλης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους τόσο για την επισκεψιμότητα όσο και για την εμπορική κίνηση, ενώ τα σχόλια που έχει δεχθεί μέχρι στιγμής ο Σύλλογος από επιχειρήσεις και κοινό είναι εξαιρετικά θετικά.

Ήδη, μάλιστα, έχει εκφραστεί από πολλούς επαγγελματίες η επιθυμία η Εκπτωτική Βραδιά να επαναληφθεί την επόμενη χρονιά και να επεκταθεί σε ακόμη μεγαλύτερο μέρος της πόλης, με περισσότερα σημεία δράσεων και ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Μεσσήνης, Γιώργος Πετρόπουλος, δήλωσε:



«Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Είδαμε τους εμπορικούς δρόμους, το ιστορικό κέντρο και την κεντρική πλατεία να γεμίζουν κόσμο και, το σημαντικότερο, είδαμε τον κόσμο να χαίρεται την πόλη και τους επαγγελματίες να μένουν ικανοποιημένοι από τη βραδιά.

Το μήνυμα που πήραμε είναι ξεκάθαρο: η Μεσσήνη μπορεί και θέλει τέτοιες δράσεις. Ήδη πολλοί επαγγελματίες μάς ζητούν την επόμενη χρονιά να κάνουμε την Εκπτωτική Βραδιά ακόμη μεγαλύτερη και να την επεκτείνουμε σε περισσότερα σημεία της πόλης.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους επαγγελματίες που συμμετείχαν και πήραν τις δικές τους πρωτοβουλίες, τους τρεις πολιτιστικούς συλλόγους για την παρουσία τους, καθώς και τον Δήμο Μεσσήνης για τη συνεργασία, τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και τη συμβολή του στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε και στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας για τη σημαντική υποστήριξή του στη διοργάνωση και ιδιαίτερα για την ανάληψη της προώθησης και της διαφημιστικής προβολής της εκδήλωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μεγάλη απήχηση που είχε η Εκπτωτική Βραδιά.

Και, πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και στήριξε έμπρακτα την τοπική αγορά.

Η επιτυχία αυτής της βραδιάς μάς δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε. Όταν συνεργαζόμαστε, η πόλη μας πραγματικά ζωντανεύει».