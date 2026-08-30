Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: Αντίδραση για χρεώσεις της ΔΕΥΑΤ

«Εκτός τόπου και χρόνου οι χρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας» τονίζει σε ανακοίνωση του ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας, ζητώντας την επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής. Υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται λογική και επαφή με την πραγματική οικονομική κατάσταση της κοινωνίας.

Αναλυτικά από τον Εμπορικό Σύλλογο επισημαίνεται: «Σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρήσεις και νοικοκυριά της Κυπαρισσίας προσπαθούν καθημερινά να ανταποκριθούν σε ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής και λειτουργίας, οι νέες χρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας έρχονται να προσθέσουν ένα ακόμη δυσβάσταχτο βάρος.

Οι αναπροσαρμογές που ισχύουν από 1/1/2026 δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μια απλή λογιστική μεταβολή ενός τιμολογίου.

Μιλάμε για το νερό. Ένα βασικό κοινωνικό αγαθό και ταυτόχρονα απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία δεκάδων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, το νέο πλαίσιο χρεώσεων είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αυξημένες τιμές κατανάλωσης, πάγια και πρόσθετα τέλη συσσωρεύονται σε έναν λογαριασμό που τελικά απέχει πολύ από την απλή αξία του νερού που καταναλώθηκε.

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα νοικοκυριά, τα οποία καλούνται να απορροφήσουν ακόμη μία επιβάρυνση στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Και όλα αυτά σε μια περιοχή όπου οι πολίτες και οι επαγγελματίες έχουν επανειλημμένα βιώσει βλάβες, πτώσεις πίεσης, διακοπές υδροδότησης, δίκτυο αμιάντου και δρόμους σουρωτήρι.

Δεν μπορεί από τη μία να ζητάμε από την τοπική αγορά να επιβιώσει και από την άλλη να αυξάνεται συνεχώς το λειτουργικό της κόστος.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. και η Δημοτική Αρχή οφείλουν να επανεξετάσουν άμεσα την τιμολογιακή πολιτική και ιδιαίτερα τις επιβαρύνσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Η βιωσιμότητα μιας δημοτικής επιχείρησης είναι ασφαλώς απαραίτητη.

Όχι όμως με πετσόκομμα του διαθέσιμου εισοδήματος των δημοτών και της ήδη πιεσμένης τοπικής επιχειρηματικότητας.

Χρειάζεται λογική, αναλογικότητα και κυρίως επαφή με την πραγματική οικονομική κατάσταση της κοινωνίας και της αγοράς της Κυπαρισσίας».

Κ.Μπ.