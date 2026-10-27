Εγκαινιάστηκε το ανανεωμένο Filoxenia Kalamata της Grecotel

Με την παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου και της τοπικής κοινωνίας πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου τα επίσημα εγκαίνια του ανανεωμένου ξενοδοχείου Filoxenia Kalamata της Grecotel. Η διοίκηση του ομίλου παρέθεσε δεξίωση στους χώρους του ξενοδοχείου, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη σύγχρονη Καλαμάτα, στην ιστορία της πόλης και στους ανθρώπους της.

Τους προσκεκλημένους υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του ομίλου Νίκος Δασκαλαντωνάκης και η διευθύνουσα σύμβουλος Μάρι Δασκαλαντωνάκη.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος. Παρόντες ήταν επίσης οι πρώην υπουργοί Νίκος Σηφουνάκης και Κώστας Λαλιώτης, αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι φορέων, ξενοδόχοι, πολλοί επιχειρηματίες και Μεσσήνιοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με την περιοχή.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η ιστορική αναδρομή του ακαδημαϊκού και προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών Απόστολου Γεωργιάδη, ο οποίος παρουσίασε τη διαδρομή του ξενοδοχείου από το πρώτο «Ξενία Μοτέλ» του 1951 μέχρι τη σημερινή ανακαίνιση, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Καλαμάτας.

ΜΑΡΙ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ: «ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ»

Στον χαιρετισμό της, η διευθύνουσα σύμβουλος της Grecotel Μάρη Δασκαλαντωνάκη αναφέρθηκε στους δεσμούς που συνδέουν την Κρήτη με τη Μεσσηνία, καθώς και στις ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη μακρόχρονη παρουσία του ομίλου στην Καλαμάτα.

«Μας ενώνουν οι μαγικές πόλεις της ελληνικής επαρχίας. Μας ενώνει το φτερούγισμα της καρδιάς που νιώθουμε όλοι όταν κοιτάμε τον Ταΰγετο. Μας ενώνουν οι φιλίες. Μας ενώνει η ελιά και το λάδι, οι παιδικές αναμνήσεις, οι καλοκαιρινές δεκαετίες, κάπου κοντά σε μια ακρογιαλιά, εμείς στο Ρέθυμνο, εσείς στην Καλαμάτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μάρι Δασκαλαντωνάκη μίλησε για τις συναντήσεις και τις φιλίες που διατηρούνται στην πορεία του χρόνου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Σταύρο Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε στην ιδιοκτησία του το ξενοδοχείο πριν περάσει στη Grecotel.

Εξήρε επίσης την προσωπικότητα του ακαδημαϊκού Απόστολου Γεωργιάδη, σημειώνοντας ότι αναδεικνύει την ιστορία και τη γοητεία της Καλαμάτας, ενώ χαρακτήρισε τον Νίκο Δασκαλαντωνάκη «ιδρυτή της Grecotel και σύμβολο της γενναιοδωρίας της ελληνικής φιλοξενίας».

Ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, τους επιχειρηματίες και τους ξενοδόχους που συμμετείχαν στην εκδήλωση, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΤΩΧΟΣ: «ΤΟ FILOXENIA ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΠΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός συνεχάρη τη διοίκηση της Grecotel για την επένδυση και υπογράμμισε τη σημασία των τουριστικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη της Πελοποννήσου.

«Κάθε φορά που γίνεται μία επένδυση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όλους μας μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους, ιδιαίτερα ικανοποιημένους και πάρα πολύ αισιόδοξους για το μέλλον», σημείωσε.

Χαρακτήρισε το Filoxenia «ένα πραγματικό τοπόσημο για αυτή την πόλη», επισημαίνοντας ότι πολλές γενιές Καλαματιανών έχουν συνδέσει προσωπικές αναμνήσεις με τους χώρους του.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο ίδιος διατηρεί ιδιαίτερη προσωπική σχέση με το ξενοδοχείο, καθώς ο πατέρας του συμμετείχε στην κατασκευή των κτηρίων ως μηχανικός.

«Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι πάλι εδώ, γιατί αυτά τα κτίρια τα έφτιαξε ο πατέρας μου σαν μηχανικός», ανέφερε, προκαλώντας τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων.

Ο περιφερειάρχης στάθηκε στις δυνατότητες της Πελοποννήσου, αναφέροντας το πολιτιστικό απόθεμα, τις φυσικές ομορφιές, τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό της.

«Πρέπει να επενδύσουμε σε συνεργασία, με συνέργειες, ώστε να μεγαλώσουμε αυτό το αποτύπωμα όσο το δυνατόν περισσότερο», τόνισε, προσθέτοντας ότι η περιφερειακή αρχή θα συνεχίσει να επενδύει στον τουρισμό με στρατηγική και συγκεκριμένο σχέδιο.

Θανάσης Βασιλόπουλος: «Στηρίζουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία»

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ευχαρίστησε την οικογένεια Δασκαλαντωνάκη για την επιλογή της να επενδύσει στην πόλη και διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να υποστηρίζει αντίστοιχες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

«Είναι σημαντικό για εμάς να επενδύουν άνθρωποι εδώ στην πόλη μας, καθώς υποστηρίζουν τις προοπτικές που έχει αυτή η σπουδαία πόλη», ανέφερε.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η τοπική κοινωνία αναγνωρίζει τη σημασία των επενδύσεων για την ανάπτυξη της Καλαμάτας.

«Ως κοινωνία στηρίζουμε κάθε τέτοια δραστηριότητα και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας», σημείωσε, συγχαίροντας τη διοίκηση του ομίλου και ευχόμενος επιτυχία στη νέα περίοδο λειτουργίας του ξενοδοχείου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ FILOXENIA ΑΠΟ ΤΟ 1951 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία του προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, ακαδημαϊκού Απόστολου Γεωργιάδη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά την ιστορία του Filoxenia, συνδέοντάς την με την τουριστική ανάπτυξη και την κοινωνική ζωή της Καλαμάτας.

«Είμαι εδώ υπό την ιδιότητα του παλαιότερου Καλαματιανού. Ίσως στην αίθουσα αυτή να είμαι πράγματι ο παλαιότερος», ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του.

Ο ίδιος θυμήθηκε τα παιδικά του μπάνια στην περιοχή, τις επισκέψεις του ως φοιτητής, τις οικογενειακές διακοπές με τα παιδιά και αργότερα με τα εγγόνια του, καθώς και τα πολυάριθμα επιστημονικά συνέδρια νομικών που είχε οργανώσει στους χώρους του ξενοδοχείου.

Όπως εξήγησε, πρόδρομος του σημερινού Filoxenia υπήρξε το «Καλαμάτα Ξενία Μοτέλ», ένα ξενοδοχείο β΄ κατηγορίας με 44 κλίνες.

Το ξενοδοχείο κατασκευάστηκε το 1951 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος δημιουργίας σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων σε τουριστικούς προορισμούς.

Η περιοχή όπου ανεγέρθηκε το Ξενία ήταν τότε σχεδόν έρημη και ακατοίκητη. Βρισκόταν έξω από την πόλη και χαρακτηριζόταν υποβαθμισμένη, ενώ ο παραλιακός δρόμος, η σημερινή οδός Ναυαρίνου, δεν είχε ακόμη φτάσει μέχρι εκεί.

Αυτές οι συνθήκες δυσκόλεψαν σημαντικά την αξιοποίηση του ξενοδοχείου. Παρότι η κατασκευή του είχε ολοκληρωθεί, παρέμεινε για αρκετά χρόνια κλειστό, καθώς κανένας ιδιώτης δεν ήταν πρόθυμος να αναλάβει τον επιχειρηματικό κίνδυνο της λειτουργίας του.

Τελικά, ο ΕΟΤ αποφάσισε να το εκμισθώσει με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Τότε εμφανίστηκαν τρεις Καλαματιανοί επιχειρηματίες, ο Κώστας Μπουφέας, ο Παναγιώτης Τσάκωνας και ο Παναγιώτης Γεωργούτσος, οι οποίοι ανέλαβαν τη λειτουργία του.

Το Ξενία αποτέλεσε το πρώτο σύγχρονο ξενοδοχείο στην παραλία της Καλαμάτας και σταδιακά άρχισε να προσελκύει επισκέπτες από την πόλη και άλλες περιοχές.

Το 1973 το Δημόσιο πούλησε το ξενοδοχείο στην ανώνυμη εταιρεία που είχαν συστήσει οι τρεις επιχειρηματίες, με βασικό μέτοχο τον Κώστα Μπουφέα.

Ακολούθησε η περίοδος της μεγάλης επέκτασης, από το 1975 μέχρι το 1982, κατά την οποία το αρχικό Ξενία μετατράπηκε σε ένα πολύ μεγαλύτερο ξενοδοχειακό συγκρότημα, με δυναμικότητα υπερτετραπλάσια της αρχικής.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ανέλαβαν οι Γιάννης Κούκης και Άγγελος Αρτινόγλου, οι οποίοι δημιούργησαν τη χαρακτηριστική σύνθεση των διάσπαρτων κτηρίων με κεραμοσκεπές.

Η αρχιτεκτονική αυτή επιλογή έδωσε στο ξενοδοχείο τον χαρακτήρα ενός παραθαλάσσιου θερέτρου, με τα κτήρια και τους υπαίθριους χώρους να αναπτύσσονται προς τη θάλασσα.

Το 1988 το ξενοδοχείο αγοράστηκε από τον Καλαματιανό επιχειρηματία Σταύρο Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε αναπτύξει επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα στο εμπόριο πολύτιμων λίθων.

Ο Απόστολος Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι ο Σταύρος Παπαδόπουλος ανέλαβε αργότερα και την ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας, οδηγώντας τη «Μαύρη Θύελλα» στην Α΄ Εθνική το 1995.

Δώδεκα χρόνια μετά την αγορά του, το 2000, ο Σταύρος Παπαδόπουλος μεταβίβασε το ξενοδοχείο στον όμιλο Grecotel της οικογένειας Νίκου Δασκαλαντωνάκη.

Από τότε το Filoxenia συνέχισε την πορεία του ως μία από τις σημαντικότερες ξενοδοχειακές μονάδες της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Ο ακαδημαϊκός υπογράμμισε ότι η σημασία του Filoxenia υπερβαίνει την τουριστική του δραστηριότητα.

«Η περιοχή από απόμερη και ερημική έγινε γνωστή από το όνομα του ξενοδοχείου. Έγινε τοπόσημο, συνοικία, αφετηρία και τέρμα των αστικών λεωφορείων, εντάχθηκε οργανικά στον ιστό της πόλης», επισήμανε.

Το ξενοδοχείο φιλοξένησε στη διάρκεια των δεκαετιών επιστημονικά συνέδρια, εταιρικές συνελεύσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και δεξιώσεις, αποτελώντας σημαντικό χώρο συνάντησης για την τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καθιερωμένες δεξιώσεις που διοργάνωνε επί πολλά χρόνια ο Δήμος Καλαμάτας στις 2 Φεβρουαρίου, με την ευκαιρία της εορτής της Υπαπαντής.

Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, οι οποίοι επισκέπτονταν την Καλαμάτα για τον εορτασμό.

Ο Απόστολος Γεωργιάδης θυμήθηκε ιδιαίτερα τη δεξίωση του 1983, στην οποία, όπως ανέφερε, την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

«Ήμουν παρών», σημείωσε, ανακαλώντας τις προσωπικές του αναμνήσεις από εκείνη την εκδήλωση.

Μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ιστορίας του ξενοδοχείου αφορά τον καταστροφικό σεισμό του Σεπτεμβρίου 1986.

Όπως υπενθύμισε ο ακαδημαϊκός, ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στην Καλαμάτα, μεταξύ των οποίων και στο δικαστικό μέγαρο της πόλης.

Για να συνεχιστεί η λειτουργία της Δικαιοσύνης, στους ισόγειους χώρους της ανατολικής πτέρυγας του Filoxenia στεγάστηκαν για πολλούς μήνες το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο.

Το Εφετείο Καλαμάτας δεν είχε ακόμη ιδρυθεί.

Η παραχώρηση των χώρων του ξενοδοχείου επέτρεψε τη συνέχιση της λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την πόλη.

Ολοκληρώνοντας την ιστορική αναδρομή του, ο Απόστολος Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η σημερινή ανακαίνιση σηματοδοτεί μια νέα φάση στη μακρά διαδρομή του Filoxenia.

Επισήμανε ότι η επιτυχία του τουρισμού δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις υποδομές και την επισκεψιμότητα, αλλά και από τον σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τη σχέση με την τοπική κοινωνία και τη διατήρηση της αυθεντικότητας κάθε προορισμού.

Χαρακτήρισε ευτύχημα το γεγονός ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται σήμερα στον όμιλο Grecotel και στην οικογένεια Δασκαλαντωνάκη, η οποία, όπως ανέφερε, συνδυάζει τις σύγχρονες επενδύσεις με την παραδοσιακή κρητική φιλοξενία.

Ευχήθηκε το ανανεωμένο Filoxenia να συνεχίσει να αποτελεί «έναν πρεσβευτή της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας και ένα παράδειγμα δημιουργικής σύνθεσης της ιστορικής συνέχειας με τη σύγχρονη ανάπτυξη».

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η επίσημη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης ανακαίνισης του Filoxenia Kalamata, το οποίο διαθέτει πλέον 162 ανακαινισμένα δωμάτια και σουίτες.

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει 95 δωμάτια και 67 σουίτες, με σύγχρονη αισθητική, νέα υλικά, φυσικό φωτισμό και μαρμάρινα μπάνια.

Σημαντική παρέμβαση αποτελεί η δημιουργία του Olive Club, στον χώρο του παλιού συνεδριακού κέντρου. Πρόκειται για νέο χώρο εστίασης και αναψυχής, με μπαρ, εστιατόριο και βεράντα προς τους κήπους του ξενοδοχείου, ο οποίος είναι ανοιχτός και για τους κατοίκους της Μεσσηνίας.

Παράλληλα, το νέο συνεδριακό κέντρο Messinian Hall δημιουργήθηκε στον χώρο όπου λειτουργούσε το Ipanema, με σύγχρονες εγκαταστάσεις για συνέδρια, επαγγελματικές συναντήσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται επίσης το Elixir Olive Spa και το γυμναστήριο, ενώ το ξενοδοχείο διατηρεί την άμεση πρόσβαση στην παραλία μήκους 300 μέτρων του Μεσσηνιακού κόλπου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προβολή της μεσσηνιακής παραγωγής, με προϊόντα όπως οι ελιές Καλαμών, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, τα σύκα και τα τοπικά αποστάγματα να έχουν θέση στους χώρους εστίασης και στο πωλητήριο του ξενοδοχείου.

Η σημασία του Filoxenia για την τοπική οικονομία αποτυπώνεται και στην απασχόληση, καθώς στο ξενοδοχείο εργάζονται περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι, με το 94% του προσωπικού να προέρχεται από τη Μεσσηνία.

Με την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και τα επίσημα εγκαίνια, το ιστορικό Filoxenia ξεκινά μια νέα περίοδο λειτουργίας, διατηρώντας τον ιδιαίτερο δεσμό που έχει αναπτύξει με την Καλαμάτα κατά τις τελευταίες επτά δεκαετίες.