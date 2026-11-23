Με την ελπίδα να πάρουν μια ανάσα πριν από τις γιορτές, αλλά με χαμηλές προσδοκίες για τον τζίρο, προετοιμάζονται τα καταστήματα της Καλαμάτας για τη φετινή Black Friday, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Οι τοπικές επιχειρήσεις δίνουν έμφαση ουσιαστικά σε μια εβδομάδα προσφορών η οποία ξεκινά από σήμερα, ώστε οι καταναλωτές να έχουν περισσότερες ημέρες στη διάθεσή τους για τις αγορές τους.

Η κίνηση στην τοπική αγορά παραμένει υποτονική, καθώς η ακρίβεια στα βασικά αγαθά και το ενεργειακό κόστος περιορίζουν τα περιθώρια των νοικοκυριών για αγορές.

Οι μεγάλες αλυσίδες έχουν ήδη ξεκινήσει να διαφημίζουν τις προσφορές τους από τις αρχές Νοέμβρη, με την τεχνολογία για ακόμη μία χρονιά στο επίκεντρο. Για τα μικρότερα καταστήματα όμως, η παράταση των προσφορών για εβδομάδες πιέζει τη ρευστότητά τους. Την ίδια ώρα, η περσινή εμπειρία δείχνει ότι η αυξημένη κίνηση στους εμπορικούς δρόμους της πόλης μεταφράστηκε σε ενίσχυση του τζίρου κυρίως σε συγκεκριμένες κατηγορίες και επιχειρήσεις.

Μιλώντας στην «Ε», ο υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Παναγιώτης Γεωργιτσέας, εξηγεί τι περιμένουν φέτος οι τοπικές επιχειρήσεις, πώς έχουν αλλάξει οι αγοραστικές συνήθειες και πόσο μπορεί η Black Friday να επηρεάσει τις πωλήσεις του Δεκεμβρίου.

-Με τι προσδοκίες μπαίνουν τα καταστήματα της Καλαμάτας στη φετινή Black Friday; Πώς έχει κινηθεί η αγορά το τελευταίο διάστημα;

Οι προσδοκίες είναι συγκρατημένες, αλλά η ανάγκη για τόνωση της τοπικής αγοράς/οικονομίας είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Το τελευταίο διάστημα, η αγορά κινείται σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς και θα έλεγα με το "φρένο πατημένο", καθώς η συνεχής πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών από το ενεργειακό κόστος και τα ακριβά βασικά αγαθά έχει περιορίσει την κατανάλωση.

Η Black Friday δεν θα πρέπει να είναι απλώς μια ευκαιρία για «παιχνίδι» προσφορών. Πρέπει να τη δούμε και σαν μια κρίσιμη ανάσα ρευστότητας. Τα καταστήματα της Καλαμάτας προσέρχονται σε αυτή την περίοδο με ανταγωνιστικές τιμές και διάθεση να απορροφήσουν μέρος των πιέσεων, ελπίζοντας σε μια δυναμική τόνωση του τζίρου που θα λειτουργήσει ως «μαξιλάρι» ενόψει των εορτών.

-Πόσο ευρεία αναμένεται να είναι η συμμετοχή των καταστημάτων της Καλαμάτας στη φετινή Black Friday;

Η συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων θα είναι καθολική, διότι πλέον κανείς δεν μπορεί να μείνει εκτός αυτού του κύματος. Οι καταναλωτές θα βρουν εξαιρετικές και πραγματικά συμφέρουσες προσφορές κυρίως σε κατηγορίες όπως η ένδυση, η υπόδηση, τα είδη σπιτιού, τα καλλυντικά και τα βιβλιοπωλεία. Το μεγάλο πλεονέκτημα του τοπικού εμπορίου είναι ότι ο πελάτης δεν αγοράζει απλώς ένα προϊόν, έχει άμεση εξυπηρέτηση, δυνατότητα δοκιμής, άμεση αλλαγή και κυρίως ανθρώπινη επαφή, στοιχεία που οι αλυσίδες και τα ξένα e-shops δεν μπορούν να προσφέρουν.

-Πέρυσι είχατε επισημάνει ότι η Black Friday έχει εξελιχθεί ουσιαστικά σε έναν μήνα προσφορών. Αυτή η χρονική επέκταση βοηθά τελικά τα μικρά καταστήματα ή δυσκολεύει την προσπάθειά τους να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αλυσίδες;

Η αλήθεια είναι ότι η επέκταση σε έναν ολόκληρο «μήνα προσφορών» λειτουργεί πολύ περισσότερο εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων παρά υπέρ τους. Αποδυναμώνει το αρχικό μήκος κύματος της ημέρας ή του Σαββατοκύριακου και απλώνει την αγοραστική κίνηση σε μια μεγάλη περίοδο αναμονής, όπου ο καταναλωτής «ψάχνεται» διαρκώς. Οι πολυεθνικές και οι μεγάλες αλυσίδες διαθέτουν τεράστια αποθέματα και διαφημιστικά μπάτζετ για να συντηρούν εκπτώσεις επί εβδομάδες. Για το συνοικιακό κατάστημα της πόλης μας, αυτός ο μαραθώνιος εξαντλεί τα περιθώρια κέρδους και δημιουργεί τεράστια πίεση στη ρευστότητα.

-Τι έδειξε η περσινή Black Friday για την αγορά της Καλαμάτας; Η αυξημένη κίνηση μεταφράστηκε σε ουσιαστικό κέρδος για τις επιχειρήσεις και τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά φέτος;

Πέρυσι είδαμε αυτό που λέμε «κίνηση στα μάτια». Υπήρχε κόσμος στους δρόμους και στα μαγαζιά, αλλά το ταμείο δεν είχε την ίδια αναλογία. Ο τζίρος συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένες κατηγορίες και σε συγκεκριμένα, κυρίως επώνυμα καταστήματα, ενώ το μέσο καλάθι ήταν πιο συγκρατημένο. Ο κόσμος κοιτάζει, συγκρίνει, αλλά αγοράζει με φειδώ. Φέτος, αυτό που πρέπει να γίνει διαφορετικά από πλευράς μας είναι η ακόμη πιο στοχευμένη προβολή των τοπικών πλεονεκτημάτων και η ανάδειξη του μηνύματος ότι «στηρίζω τα τοπικά καταστήματα σημαίνει κρατάω την πόλη μου ζωντανή». Από την πλευρά της πολιτείας, βέβαια, αυτό που χρειάζεται είναι ουσιαστική πάταξη των παραπλανητικών εκπτώσεων που διαφημίζονται στο διαδίκτυο και αλλοιώνουν τον υγιή ανταγωνισμό.

-Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ψωνίζει ο κόσμος; Βλέπετε τους καταναλωτές να περιμένουν τις προσφορές για συγκεκριμένες ανάγκες ή υπάρχει ακόμη περιθώριο για αυθόρμητες αγορές;

Ο τρόπος έχει αλλάξει ριζικά. Ο καταναλωτής σήμερα είναι εξαιρετικά υποψιασμένος και στοχευμένος. Έχει κάνει την έρευνα αγοράς του εβδομάδες πριν, παρακολουθεί τις τιμές και περιμένει πότε θα «χτυπήσει» για να καλύψει μια συγκεκριμένη, υπαρκτή ανάγκη. Οι αυθόρμητες αγορές (impulse buying) έχουν περιοριστεί δραστικά εξαιτίας του στενού διαθέσιμου προϋπολογισμού. Ο κόσμος δεν αγοράζει επειδή «είναι φτηνό», αλλά επειδή «το χρειάζεται πραγματικά και η τιμή είναι ευκαιρία».

-Η αξιοπιστία των εκπτώσεων παραμένει βασικό ζήτημα για το καταναλωτικό κοινό. Τι πρέπει να προσέχει κάποιος για να αναγνωρίζει μια πραγματική ευκαιρία και ποια εικόνα έχετε από την εφαρμογή των κανόνων στην αγορά;

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η διαφάνεια. Μια πραγματική ευκαιρία φαίνεται όταν η τιμή συγκρίνεται με τη χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες –όπως ορίζει και ο νόμος– και όχι με μια τεχνητά διογκωμένη «αρχική τιμή». Στην τοπική αγορά της Καλαμάτας, η εικόνα είναι συντριπτικά θετική. Τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου λειτουργούν με διαφάνεια και σεβασμό στον πελάτη με τον οποίο ζουν και συναναστρέφονται καθημερινά στην ίδια πόλη. Η «γκρίζα ζώνη» πλέον και οι ύποπτες εκπτώσεις εντοπίζονται κυρίως σε μεμονωμένα καταστήματα και σε άναρχες διαδικτυακές πλατφόρμες εκτός συνόρων, όπου ο καταναλωτής δεν έχει κανένα σημείο αναφοράς αν κάτι πάει στραβά.

-Κατά το παρελθόν είχατε αναφερθεί στην πίεση από τις μεγάλες ξένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στην ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού. Έχετε δει έκτοτε κάποια ουσιαστική αλλαγή;

Δυστυχώς, όχι. Η πίεση από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ασφυκτική και άνιση. Αυτές οι πλατφόρμες συνεχίζουν να «αλωνίζουν» με ελάχιστους ελέγχους στα τελωνεία, χωρίς να τηρούν τα ίδια εργασιακά, περιβαλλοντικά ή φορολογικά πρότυπα με τις δικές μας επιχειρήσεις, και χωρίς να πληρώνουν φόρους στον τόπο που δραστηριοποιούνται. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους, στηρίζουν την τοπική απασχόληση και είναι πυλώνες της κοινωνίας μας. Χρειάζονται άμεσα αυστηρότεροι ευρωπαϊκοί και εθνικοί έλεγχοι στα σύνορα και τις ψηφιακές συναλλαγές, ώστε να υπάρξουν επιτέλους ίσοι όροι ανταγωνισμού.

-Μετά τη Black Friday ακολουθεί η χριστουγεννιάτικη αγορά. Η περίοδος των προσφορών λειτουργεί ως αφετηρία για τις γιορτινές αγορές ή απορροφά χρήματα που διαφορετικά θα ξοδεύονταν τον Δεκέμβριο;

Αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Εν μέρει λειτουργεί ως αφετηρία, καθώς δίνει την ευκαιρία σε κάποιους να αγοράσουν δώρα νωρίτερα και πιο οικονομικά. Ωστόσο, η ωμή αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό «τραβάει» και απορροφά χρήματα που κανονικά θα κατευθύνονταν παραδοσιακά στην καρδιά της εορταστικής περιόδου του Δεκεμβρίου. Αυτό δημιουργεί ένα κενό ρευστότητας στις αρχές του χειμώνα για τα καταστήματα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, καλούμε τους καταναλωτές να θυμούνται ότι η τοπική αγορά της Καλαμάτας είναι εδώ όλο τον χρόνο, με πρόσωπο, συνέπεια και εγγύηση, και ότι η επιλογή να ψωνίσουν από τα τοπικά καταστήματα της πόλης μας είναι επένδυση στον ίδιο μας τον τόπο.