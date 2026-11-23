Εργαστήρια για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγή και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων διοργανώνει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, από τις 5 έως τις 8 μ.μ., στη Μεγαλόπολη, η Θερμοκοιτίδα Καινοτομίας ARK Incubator, στο πλαίσιο του Ark Bootcamp Plus #3.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η καταγραφή των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της καινοτομίας, η σύνδεση του ψηφιακού μετασχηματισμού με τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και η διερεύνηση νέων συνεργασιών και αγορών.

Στα εργαστήρια οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους και να συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με εκπροσώπους άλλων επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και φορέων υποστήριξης της καινοτομίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 15λεπτες συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητών για τη διερεύνηση πιθανών συνεργασιών, καθώς και σύντομες συνεντεύξεις για τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες των συμμετεχόντων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί κλειστό εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά, ανάλογα με τα θεματικά ενδιαφέροντα των επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο email info@arkincubator.gr, στο τηλέφωνο 2791029215 (Δημήτρης Κοκκίνης) ή μέσω της ιστοσελίδας του ARK Incubator.