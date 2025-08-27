Νέα μείωση εσόδων και το δεύτερο τρίμηνο του 2025 στην εστίαση: Καμπανάκι για τουρισμό και τοπική οικονομία

Η μείωση των εσόδων της εστίασης για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο σε Μεσσηνία και Περιφέρεια Πελοποννήσου χτύπησε καμπανάκι για τον τουρισμό και γενικότερα για την τοπική οικονομία καθώς η ακρίβεια ενδέχεται να οδηγήσει σε ύφεση εξαιτίας της μειωμένης εγχώριας ζήτησης.

Τα έσοδα των επιχειρήσεων εστίασης, το φετινό δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, μειώθηκαν κατά 7,7% στη Μεσσηνία, κατά 3,4% στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και κατά 2,6% στην Ελλάδα. Συνολικά και σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το πρώτο φετινό εξάμηνο σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα, τα έσοδα της εστίασης μειώθηκαν κατά 5,5% στη Μεσσηνία, κατά 3,8% στην Πελοποννήσου και κατά 4,7% στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση κατά 5,5% των εσόδων του πρώτου εξαμήνου στη Μεσσηνία είναι η μεγαλύτερη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ακολουθούν η Αργολίδα με μείωση 4,8%, η Λακωνία με μείωση 4,4%, η Κορινθία με μείωση 2,1% και η Αρκαδία με μείωση 1.1%. Η μείωση των εσόδων οφείλεται κυρίως στη μείωση της ζήτησης εξαιτίας της ακρίβειας που προκαλεί το υψηλό κόστος (φόροι, μισθοί, ενοίκια, πρώτες ύλες, ενέργεια). Ειδικά η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών έχει μειωθεί δραματικά εξαιτίας της μακροχρόνιας ύφεσης και του πληθωρισμού με συνέπεια να μειωθούν οι δαπάνες για την εστίαση και τη ψυχαγωγία. Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι η εστίαση πλέον έχει ευρωπαϊκές τιμές που δύσκολα πληρώνονται με βαλκανικούς μισθούς όπως των Ελλήνων. Για αυτό η επιβίωση του κλάδου της εστίασης εδράζεται πλέον στην κατανάλωση των αλλοδαπών τουριστών για όσο καιρό ακόμα δεν θεωρούν και αυτοί πολύ ακριβές τις τιμές.

Σε αντίθεση με τη εστίαση ο τζίρος των καταλυμάτων, το Β’ φετινό τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα αυξήθηκε κατά 5,7% στη Μεσσηνία, κατά 8% στην Πελοπόννησο και κατά 2,6% στην Ελλάδα. Για το πρώτο τρίμηνο στη Μεσσηνία δεν έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία και άρα δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το πρώτο εξάμηνο ούτε για το νομό ούτε για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

