46χρονος Ρομά έκλεψε μηχανή στον Αντικάλαμο και την παράτησε στην Αιθαία

Μία δίκυκλη μοτοσικλέτα είχε κλέψει τον περασμένο μήνα από τον Αντικάλαμο ένας 46χρονος Ρομά, με την υπόθεση να εξιχνιάζεται από την Ασφάλεια Καλαμάτας.

Η κλοπή είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου και η μηχανή βρέθηκε από τους αστυνομικούς εγκαταλελειμμένη στην Αιθαία, με την 49χρονη παθούσα να την αναγνωρίζει και να την παραλαμβάνει, έχοντας όμως σημαντικές φθορές. Από την προανάκριση προέκυψε πως δράστης είναι ένας 46χρονος Ρομά, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή τροχοφόρου.