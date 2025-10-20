Αγεφύρωτο χάσμα με τη μέση Ευρωπαϊκή Περιφέρεια: Χαμηλό το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Πελοπόννησο

Τα χρόνια και οι αυτοδιοικητικές θητείες κυλούν αλλά το χάσμα που χωρίζει την Περιφέρεια Πελοποννήσου από τη μέση Περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ) παραμένει αγεφύρωτο σύμφωνα με το στατιστικό άτλαντα του 2025 που δημοσίευσε η Eurostat.

Η μεγάλη απόκλιση απεικονίζεται πλήρως στα στοιχεία για το ΑΕΠ ανά κάτοικο σε Πρότυπα Αγοραστικής Δύναμης (PPS) που ήταν 38.100 ευρώ στην ΕΕ, 26.400 στην Ελλάδα ευρώ και 22.600 ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ουσιαστικά το ΑΕΠ ανά κάτοικο σε Πρότυπα Αγοραστικής δύναμης (PPS) της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντιστοιχεί στο 59,3% του μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Στατιστικός Άτλας δημοσιεύτηκε με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων , που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με άλλα στοιχεία του Στατιστικού Άτλαντα

Το 2024 η διάμεση ηλικία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν 49,6 και στην Ελλάδα 46,9 έτη

O φυσικός πληθυσμός (θάνατοι μείον γεννήσεις) της Περιφέρειας Πελοποννήσου το 2023 σε σχέση με το 2022 μειώθηκε κατά 8,3 άτομα ανά 1000 κατοίκους

Το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι 83,9 έτη και στην Ελλάδα 84,4έτη. Για τους άνδρες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι 79 έτη και στην Ελλάδα 79,2έτη.

Το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει μεγάλο καθώς απασχολείται το 84,2% των ανδρών και το 62,5% των γυναικών

Το ποσοστό ανεργίας ήταν 7,6%, της ανεργίας των νέων 12,3% και των μακροχρόνιων ανέργων 3,6%

Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου παράγει το 10,8% του περιφερειακού ΑΕΠ, ο δευτερογενής το 32,5% και ο τριτογενής τομέας το 56,7%.

Για έρευνα και ανάπτυξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διατίθεται μόλις το 0,7% του ΑΕΠ

Στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης απασχολείται μόλις το 1% των απασχολούμενων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Θ.Λ.