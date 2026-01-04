Τα μεγάλα έργα που περιμένει η Τριφυλία

Κάθε νέα χρονιά που έρχεται δημιουργεί προσδοκίες, ελπίδες και αποτελεί αφετηρία για νέους στόχους. Οι βασικοί στόχοι για την περιοχή της Τριφυλίας, δυστυχώς είναι διαχρονικοί και ζωτικής σημασίας.

Αφορούν τα σημαντικά έργα υποδομής που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιοχής και θα της δώσουν ώθηση να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που έχει.

Μεγάλο ζητούμενο για τη περιοχή είναι ο βασικός οδικός άξονας Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, ένας δρόμος που όχι μόνο θα αποτελέσει όχημα ανάπτυξης αλλά θα εξασφαλίσει και ποιοτικές οδικές επικοινωνίες για τους κατοίκους μιας ευρύτερης περιοχής. Ενας οδικός άξονας που θα συνδέσει το νοτιοδυτικό αυτό κομμάτι της Πελοποννήσου με την υπόλοιπη Πελοπόννησο, την υπόλοιπη Ελλάδα και ουσιαστικά την Ευρώπη. Καθώς, θα την συνδέσει τόσο με τον κεντρικό άξονα της Πελοποννήσου, Καλαμάτα – Τρίπολη – Κόρινθος, αλλά και με τον οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος, ο οποίος αποτελεί τμήμα της Ιόνια οδού, η οποία και θα πρέπει να ολοκληρωθεί.

Τη χρονιά που μας πέρασε σίγουρα είχαμε μια κινητικότητα για το όλο θέμα. Σύλλογοι από τη Μεσσηνία και την Ηλεία με μπροστάρη τον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας, έγιναν πιο διεκδικητικοί, πιο απαιτητικοί. Από την άλλη η ολοκλήρωση του δρόμου Πάτρα – Πύργος δημιούργησε προσδοκίες, αλλά ακούστηκαν και υποσχέσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ότι αυτός ο οδικός άξονας θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Κάτι ουσιαστικό όμως δεν είδαμε που να φέρνει πιο κοντά την εξέλιξη αυτή. Ως θετικό κρατάμε ότι πλέον βρίσκεται πιο ψηλά στις διεκδικήσεις και ότι τουλάχιστον βλέπουμε να γίνεται εντονότερη αναφορά σε αυτό το τμήμα. Ωστόσο πρέπει να υπάρξει άμεση προτεραιότητα για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Αν δει κανείς στο χάρτη το τμήμα αυτό της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου είναι το μοναδικό κομμάτι της χώρας που είναι αποκομμένο από τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Ούτε φυσικά μπορεί η περιοχή να αρκεστεί σε μεσοβέζικες λύσεις με απλή βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου. Η σημερινή εποχή απαιτεί και χρειάζεται σύγχρονες, ασφαλείς και γρήγορες επικοινωνίες, αλλιώς είσαι αποκομμένος και στην ουσία έξω από όποια προοπτική ανάπτυξης.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Μιας και η αναφορά στα οδικά ζητήματα, φυσικά πρέπει να σταθούμε και στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της περιοχής το υποτίθεται εθνικό. Ο δυτικός άξονας από Καλό Νερό μέχρι την Πύλο. Το τμήμα Κυπαρισσία – Φιλιατρά χρειάζεται ξήλωμα και νέο ασφαλτοτάπητα, τα μπαλώματα και τα κολωνάκια δεν τον κάνουν ασφαλή δρόμο, όταν τα βυθίσματα, οι φθορές, οι πλημμύρες κάθε φορά που βρέχει λίγο παραπάνω, τον κάνουν άκρως επικίνδυνο. Ενας δρόμος που συνεχώς έχει προβλήματα. Ενώ το επόμενο τμήμα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι που είναι υπό κατασκευή δεν προχωρά με τα αρχικά χρονοδιαγράμματα και οι παρατάσεις διαδέχονται η μια την άλλη.

Γενικά η περιοχή σε ότι αφορά τα οδικά της δίκτυα πάσχει παντού, εθνικά, επαρχιακά, μέσα στις πόλεις, στους αγροτικούς δρόμους.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ

Για να σταθούμε στα μεγάλα έργα υποδομής και ανάπτυξης, το 2026 πρέπει να φέρει αξιοποίηση των λιμανιών Κυπαρισσίας αλλά και Μαραθούπολης. Ειδικά της Κυπαρισσίας όπου εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί χωρίς όμως να υπάρχει το ανάλογο όφελος για την περιοχή. Το μεγαλύτερο μέρος αξιοποιήθηκε για να διορθωθούν παλαιότερες αστοχίες και ζημιές που προέκυπταν κάθε φορά που ο Ποσειδώνας χτύπαγε λίγο πιο δυνατά την τρίαινα του. Αποτέλεσμα όμως ουσιαστικό δεν είδε η περιοχή. Δεν έγινε η προσδοκώμενη θαλάσσια πύλη της περιοχής.

ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Τέλος, να σταθούμε στον μεγάλο οικονομικό πυλώνα της περιοχής που είναι ο αγροτικός τομέας. Πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει το φράγμα των Φιλιατρών, πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες για τα αρδευτικά δίκτυα. Η ξηρασία του 2024 ήχησε τις καμπάνες, μπορεί το 2025 να ήταν καλύτερη χρονιά από θέμα βροχοπτώσεων αλλά αυτά δε σημαίνει τίποτα. Ο κάμπος της Τριφυλίας πρέπει να αποκτήσει επαρκή και οικονομική άρδευση. Κάτι που θα αυξήσει την παραγωγή και θα μειώσει το κόστος της καλλιέργειας αλλά και θα βοηθήσει και στη διατήρηση των υδάτινων αποθεμάτων της περιοχής.

Αυτά είναι μόνο κάποια από τα βασικά μεγάλα έργα που θα πρέπει το 2026 να προχωρήσουν ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δεκάδες μικρότερα που θα πρέπει να γίνουν τα οποία αθροιστικά δημιουργούν σημαντικά θετικά αποτελέσματα.

Τα μεγάλα έργα που

περιμένει η Τριφυλία