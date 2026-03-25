Εμπορικός Σύλλογος Μεσσήνης: Ζητεί επαναφορά της λαϊκής στο σημείο που ήταν το 2018

Την επαναφορά της λαϊκής αγοράς αγροτικών προϊόντων της Μεσσήνης στο ιστορικό της κέντρο, στις οδούς Ερμού, Μερλοπούλου και Καρατζά, ζητεί ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος της πόλης, με επίσημο έγγραφο αίτημα που κατέθεσε προς τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο, με κοινοποίηση στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Ξηρογιάννη.

Παράλληλα, αιτείται τον ορισμό συνάντησης με τον δήμαρχο και την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Μεσσήνης σημειώνει: “Η λαϊκή αγορά αγροτικών προϊόντων της πόλης μας αποτέλεσε επί σειρά ετών έναν ιδιαίτερα σημαντικό πόλο έλξης για τους κατοίκους της Μεσσήνης και των γύρω περιοχών, αποκτώντας ευρεία αναγνωρισιμότητα. Μέσω της λειτουργίας της, οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα προμήθειας ποιοτικών προϊόντων σε προσιτές τιμές, ενώ οι τοπικοί παραγωγοί –ιδίως μικρής κλίμακας– εξασφάλιζαν καλύτερο εισόδημα, διαθέτοντας τα προϊόντα τους απευθείας στην αγορά, χωρίς τη διαμεσολάβηση εμπόρων. Παράλληλα, η λειτουργία της αγοράς ενίσχυε ουσιαστικά την τοπική επιχειρηματικότητα στις οδούς Ερμού, Μερλοπούλου και Καρατζά, όπου δραστηριοποιούνται εμπορικές επιχειρήσεις, καταστήματα παραδοσιακών προϊόντων, κρεοπωλεία, επιχειρήσεις εστίασης και λοιπές συναφείς δραστηριότητες, οι οποίες επωφελούνταν άμεσα από την αυξημένη επισκεψιμότητα”.

Αναλυτικά, το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Μεσσήνης παρατηρεί:

“Η μεταφορά του 2018 και η σημερινή πραγματικότητα: Το έτος 2018, στο πλαίσιο της ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου της πόλης και για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, ο Δήμος Μεσσήνης προχώρησε, με την υπ’ αριθμ. 401/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην προσωρινή μεταφορά της λαϊκής αγοράς στην οδό Κολοκοτρώνη. Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ασφάλειας και υλοποίησης των έργων υποδομής και κρίθηκε τότε εύλογη και αναγκαία.

Ωστόσο, 8 έτη μετά και ενώ οι λόγοι που επέβαλαν την προσωρινή αυτή μεταβολή έχουν εκλείψει, η μεταφορά έχει καταστεί στην πράξη μόνιμη, χωρίς να έχει ληφθεί νέα, ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από το αρμόδιο όργανο.

Η εξέλιξη αυτή εγείρει ζητήματα τήρησης βασικών αρχών της διοίκησης, όπως: Η αρχή της προσωρινότητας, σύμφωνα με την οποία ένα προσωρινό μέτρο παύει να ισχύει όταν

εκλείπουν οι λόγοι που το επέβαλαν. Η αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, καθώς οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί ανέμεναν εύλογα την επαναφορά της αγοράς. Η αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι η συνέχιση του μέτρου δεν εξυπηρετεί πλέον τον αρχικό σκοπό, καθώς και η υποχρέωση επαρκούς αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων”.

Συνεχίζοντας, επισημαίνει “σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις (με στοιχεία)” κι εξηγεί: “Η μη επαναφορά της αγοράς έχει επιφέρει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες αποτυπώνονται και

ποσοτικά: 1. Μείωση συμμετοχής παραγωγών: Πριν τη μεταφορά (έως το 2018): περίπου 40 παραγωγοί. Σήμερα: περίπου 15 παραγωγοί. Μείωση: 62,5% Η δραματική αυτή μείωση αποτυπώνει την απώλεια βιωσιμότητας της αγοράς στη νέα της θέση.

Μείωση επισκεψιμότητας: Αν και δεν υπάρχουν επίσημα αριθμητικά δεδομένα, η επισκεψιμότητα της λαϊκής αγοράς: Στο ιστορικό της σημείο ήταν ιδιαίτερα υψηλή, με σημαντική προσέλευση πολιτών από την πόλη και τις γύρω περιοχές. Σήμερα έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην υποστηρίζει τη συμμετοχή παραγωγών. Ποιοτικό συμπέρασμα: Η αγορά έχει απολέσει τον χαρακτήρα της ως πόλος έλξης. Επιπτώσεις στις άμεσα επηρεαζόμενες επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις στην περιοχή Ερμού, Μερλοπούλου και Καρατζά: περίπου 25. Πριν: Ο τζίρος του Σαββάτου (ημέρα λαϊκής) ήταν τουλάχιστον διπλάσιος από μια καθημερινή. Σήμερα: Ο τζίρος του Σαββάτου είναι χαμηλότερος από μια απλή καθημερινή και παρουσιάζει μείωση της τάξης του 60%. Εκτιμώμενη μείωση τζίρου: ~60%. Το Σάββατο από ημέρα υψηλής εμπορικής κίνησης έχει καταστεί πλέον ασθενέστερη ακόμη και από μια απλή καθημερινή. Επιπτώσεις στην ευρύτερη τοπική αγορά (έμμεσες): Επηρεάζονται περίπου 80 επιχειρήσεις στο κέντρο της πόλης, καθώς η λειτουργία της λαϊκής αγοράς δημιουργούσε έντονη διάχυση επισκεψιμότητας στις κεντρικές οδούς και πλατείες της πόλης, όπως: Οδός Δ. Κούτσικα, οδός 28ης Οκτωβρίου, κεντρική πλατεία και μικρή πλατεία, γύρω εμπορικοί δρόμοι. Επηρεαζόμενες επιχειρήσεις: περίπου 80. Κατηγορίες: Εμπορικά καταστήματα, εστίαση (εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία), περίπτερα, υπηρεσίες (π.χ. ταξί). Μέση μείωση τζίρου: ~30% (βάσει καταγραφής - έρευνας των επιχειρήσεων της περιοχής). Συνολική οικονομική επίπτωση: Η λαϊκή αγορά λειτουργούσε ως κομβικός μηχανισμός ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, με έντονο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Η μη επαναφορά της έχει οδηγήσει σε: Πλήρη αποδυνάμωση του θεσμού (μείωση παραγωγών κατά 62,5%). Σημαντική απώλεια εισοδήματος για τις άμεσα εμπλεκόμενες επιχειρήσεις (~60%). Ευρεία μείωση εμπορικής δραστηριότητας στην πόλη (~30% στην ευρύτερη ζώνη του κέντρου) και υποβάθμιση της οικονομικής ζωής και επισκεψιμότητας.

Τα ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν ότι η υφιστάμενη κατάσταση επιβαρύνει διαρκώς την τοπική οικονομία. Η μη επαναφορά της λαϊκής αγοράς δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική επιλογή, αλλά

παράγοντα σημαντικής και διαρκούς επιβάρυνσης της τοπικής οικονομίας, με αλυσιδωτές συνέπειες. Η επαναφορά της αγοράς στην αρχική της θέση αποτελεί άμεση και αναγκαία παρέμβαση για την αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας.

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δεδομένου ότι η υποβάθμιση αυτή δεν οφείλεται σε φυσική φθορά του θεσμού, αλλά σε διοικητική μεταβολή που συνδέθηκε με έργα τα οποία έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ο Σύλλογος ζητά: Την άμεση επαναφορά της λαϊκής αγοράς στις οδούς Ερμού, Μερλοπούλου και Καρατζά. Την υλοποίηση δράσεων προβολής και ενημέρωσης για την επαναφορά της επισκεψιμότητας Παράλληλα, αιτείται

τον ορισμό συνάντησης με τον δήμαρχο και την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο”.

Κλείνοντας, επισημαίνεται: “Δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό έχει τεθεί επανειλημμένα στα υπομνήματά μας προς τον Δήμο Μεσσήνης τα προηγούμενα χρόνια, ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Μεσσήνης τονίζει ότι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, χωρίς νέα τεκμηριωμένη απόφαση, δεν συνάδει με τις αρχές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης και επιβαρύνει αποδεδειγμένα την τοπική οικονομία. Με την πεποίθηση ότι θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση, ο Σύλλογος αναμένει τις σχετικές ενέργειες από τη δημοτική αρχή”.