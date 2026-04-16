Σε δύο δήμους εκδόθηκαν πάνω από τις μισές άδειες της Μεσσηνίας: «Ανθίζει» η οικοδομή σε Καλαμάτα και Μάνη

Η οικοδομική δραστηριότητα στη Μεσσηνία συγκεντρώνεται κυρίως στους δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης, οι οποίοι αθροιστικά καλύπτουν πάνω από το μισό των οικοδομικών αδειών του νομού.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 776 αδειών, στον δήμο Καλαμάτας αντιστοιχούν 242 άδειες (31,19%), ενώ στον δήμο Δυτικής Μάνης 199 άδειες (25,64%). Δηλαδή οι δύο δήμοι συγκεντρώνουν μαζί περίπου 57% της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις νέες οικοδομές. Από τις 331 νέες άδειες στη Μεσσηνία, οι 104 (31,42%) αφορούν τον δήμο Καλαμάτας και οι 106 (32,02%) τον δήμο Δυτικής Μάνης. Η Δυτική Μάνη εμφανίζει ελαφρώς μεγαλύτερη συμμετοχή στις νέες κατασκευές, στοιχείο που δείχνει πιο έντονη οικοδομική ανάπτυξη.

Στον δήμο Καλαμάτας, η δραστηριότητα συγκεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στη δημοτική ενότητα Καλαμάτας, η οποία καταγράφει 226 άδειες (29,12% του νομού) και 101 νέες οικοδομές (30,51%), με την Κοινότητα Καλαμάτας να αποτελεί τον βασικό πυρήνα.

Από τις υπόλοιπες περιοχές του δήμου, η μεγαλύτερη οικοδομική δραστηριότητα καταγράφεται στη Βέργα, η οποία συγκεντρώνει το 10,74% των αδειών του δήμου Καλαμάτας, και στα Λαίικα με 7,44%. Στα Λαίικα, μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας αφορά νέες οικοδομές, στοιχείο που δείχνει τάση επέκτασης της δόμησης εκτός του αστικού ιστού.

Στον δήμο Δυτικής Μάνης, η εικόνα είναι πιο διάχυτη αλλά με σαφή επίκεντρο τη δημοτική ενότητα Λεύκτρου, η οποία συγκεντρώνει 177 άδειες (22,81% του νομού) και 97 νέες οικοδομές (29,31%).

Η μεγαλύτερη ένταση καταγράφεται σε παραθαλάσσιες και τουριστικές κοινότητες. Ο Άγιος Νικόλαος εμφανίζει 38 άδειες, από τις οποίες οι 30 είναι νέες οικοδομές, ενώ το Νεοχώρι καταγράφει 42 άδειες με 20 νέες οικοδομές. Ακολουθούν η Πλάτση με 13 νέες οικοδομές, καθώς και οι κοινότητες Προαστίου και Προσηλίου με από 7 νέες οικοδομές η καθεμία.

Η κατανομή αυτή δείχνει ότι η Καλαμάτα παραμένει το βασικό διοικητικό κέντρο της οικοδομικής δραστηριότητας, ενώ η Δυτική Μάνη εξελίσσεται σε ζώνη έντονης νέας δόμησης, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές.

