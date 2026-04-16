Σε δύο δήμους εκδόθηκαν πάνω από τις μισές άδειες της Μεσσηνίας: «Ανθίζει» η οικοδομή σε Καλαμάτα και Μάνη

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 776 αδειών, στον δήμο Καλαμάτας αντιστοιχούν 242 άδειες (31,19%), ενώ στον δήμο Δυτικής Μάνης 199 άδειες (25,64%). Δηλαδή οι δύο δήμοι συγκεντρώνουν μαζί περίπου 57% της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις νέες οικοδομές. Από τις 331 νέες άδειες στη Μεσσηνία, οι 104 (31,42%) αφορούν τον δήμο Καλαμάτας και οι 106 (32,02%) τον δήμο Δυτικής Μάνης. Η Δυτική Μάνη εμφανίζει ελαφρώς μεγαλύτερη συμμετοχή στις νέες κατασκευές, στοιχείο που δείχνει πιο έντονη οικοδομική ανάπτυξη.
Στον δήμο Καλαμάτας, η δραστηριότητα συγκεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στη δημοτική ενότητα Καλαμάτας, η οποία καταγράφει 226 άδειες (29,12% του νομού) και 101 νέες οικοδομές (30,51%), με την Κοινότητα Καλαμάτας να αποτελεί τον βασικό πυρήνα.
Από τις υπόλοιπες περιοχές του δήμου, η μεγαλύτερη οικοδομική δραστηριότητα καταγράφεται στη Βέργα, η οποία συγκεντρώνει το 10,74% των αδειών του δήμου Καλαμάτας, και στα Λαίικα με 7,44%. Στα Λαίικα, μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας αφορά νέες οικοδομές, στοιχείο που δείχνει τάση επέκτασης της δόμησης εκτός του αστικού ιστού.
Στον δήμο Δυτικής Μάνης, η εικόνα είναι πιο διάχυτη αλλά με σαφή επίκεντρο τη δημοτική ενότητα Λεύκτρου, η οποία συγκεντρώνει 177 άδειες (22,81% του νομού) και 97 νέες οικοδομές (29,31%).
Η μεγαλύτερη ένταση καταγράφεται σε παραθαλάσσιες και τουριστικές κοινότητες. Ο Άγιος Νικόλαος εμφανίζει 38 άδειες, από τις οποίες οι 30 είναι νέες οικοδομές, ενώ το Νεοχώρι καταγράφει 42 άδειες με 20 νέες οικοδομές. Ακολουθούν η Πλάτση με 13 νέες οικοδομές, καθώς και οι κοινότητες Προαστίου και Προσηλίου με από 7 νέες οικοδομές η καθεμία.
Η κατανομή αυτή δείχνει ότι η Καλαμάτα παραμένει το βασικό διοικητικό κέντρο της οικοδομικής δραστηριότητας, ενώ η Δυτική Μάνη εξελίσσεται σε ζώνη έντονης νέας δόμησης, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές.
