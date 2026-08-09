Περιφέρεια Πελοποννήσου: Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ιδιοκατοίκηση

Η Πελοπόννησος εξακολουθεί να είναι μια Περιφέρεια όπου η ιδιοκατοίκηση κυριαρχεί, όμως τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι οι μεγάλες πόλεις ακολουθούν πλέον διαφορετική πορεία από την υπόλοιπη Περιφέρεια.

Ενώ τρία στα τέσσερα νοικοκυριά στην Πελοπόννησο κατοικούν σε ιδιόκτητη κατοικία, το Ναύπλιο και η Καλαμάτα εμφανίζουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης με 55,5% και 61,6% αντίστοιχα Η εικόνα αυτή παραπέμπει περισσότερο στα χαρακτηριστικά των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας και λιγότερο στην παραδοσιακή ελληνική περιφέρεια.

Στο σύνολο της Ελλάδας, το 70,3% των κατοικούμενων κατοικιών είναι ιδιόκτητες, το 24,6% ενοικιαζόμενες και το 5,2% ανήκει σε άλλες μορφές κατοχής δωρεάν παραχωρημένες κατοικίες. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η εικόνα είναι διαφορετική. Η ιδιοκατοίκηση φτάνει το 75,2%, δηλαδή είναι σχεδόν πέντε ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ οι ενοικιαζόμενες κατοικίες περιορίζονται στο 20,3%.

Η υψηλή ιδιοκατοίκηση χαρακτηρίζει όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου, αν και υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές. Πρώτη κατατάσσεται η Αρκαδία με ποσοστό 78,6%, ακολουθεί η Λακωνία με 76,3%, η Κορινθία με 75,2% και η Αργολίδα με 74,1%. Η Μεσσηνία βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων με 73,3%, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Αντίστοιχα, η Μεσσηνία εμφανίζει και το υψηλότερο ποσοστό ενοικιαζόμενων κατοικιών στην Περιφέρεια, με 22,1%, έναντι 21,6% στην Αργολίδα, 20,3% στην Κορινθία, 19,1% στη Λακωνία και μόλις 16,9% στην Αρκαδία.

Η εικόνα αλλάζει ακόμη περισσότερο όταν η ανάλυση περιορίζεται στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων. Εκεί αποτυπώνεται με σαφήνεια η επίδραση της αστικοποίησης, της συγκέντρωσης υπηρεσιών, της παρουσίας φοιτητών και της τουριστικής ανάπτυξης.

Το Ναύπλιο εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης μεταξύ των πέντε πρωτευουσών. Μόλις το 55,5% των κατοικούμενων κατοικιών είναι ιδιόκτητες, ενώ το 40,6% είναι ενοικιαζόμενες. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, που αντανακλά τον έντονα τουριστικό χαρακτήρα της πόλης, αλλά και τη μεγάλη συγκέντρωση δημοσίων υπηρεσιών.

Αμέσως μετά ακολουθεί η Καλαμάτα, όπου το 61,6% των κατοικούμενων κατοικιών είναι ιδιόκτητες και το 33,2% ενοικιαζόμενες. Με άλλα λόγια, μία στις τρεις κατοικούμενες κατοικίες στην πόλη είναι νοικιασμένη. Πολύ κοντά βρίσκεται η Σπάρτη, με ιδιοκατοίκηση 62,9% και ενοικίαση 33,6%, ενώ ακολουθούν η Τρίπολη με 65,9% και η Κόρινθος με 66,7%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Καλαμάτα αποτελεί πλέον μια εντελώς διαφορετική αγορά κατοικίας από την υπόλοιπη Μεσσηνία. Στο σύνολο του νομού η ιδιοκατοίκηση φτάνει το 73,3%. Στον Δήμο Καλαμάτας περιορίζεται στο 65,5%, ενώ στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας μειώνεται ακόμη περισσότερο, στο 61,6%. Αντίθετα, η ενοικίαση αυξάνεται από 22,1% στη Μεσσηνία, σε 29,3% στον Δήμο Καλαμάτας και σε 33,2% στο κέντρο της πόλης.

Η αντίθεση γίνεται ακόμη πιο έντονη αν συγκριθεί η Καλαμάτα με τους υπόλοιπους δήμους της Μεσσηνίας. Ο Δήμος Οιχαλίας εμφανίζει ιδιοκατοίκηση 87,6%, η Μεσσήνη 83,4%, η Πύλος – Νέστορος 81,1%, η Δυτική Μάνη 80,2% και η Τριφυλία 76,0%. Σε όλους αυτούς τους δήμους, η κατοικία εξακολουθεί να αποτελεί κυρίως οικογενειακή περιουσία, ενώ η ενοικίαση διατηρεί σαφώς μικρότερο ρόλο.

Η εικόνα αυτή εξηγεί σε σημαντικό βαθμό γιατί το στεγαστικό πρόβλημα γίνεται αισθητό κυρίως στην Καλαμάτα. Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η ανάπτυξη του τουρισμού, η εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και η συνεχής προσέλκυση νέων κατοίκων δημιουργούν αυξημένη ζήτηση για ενοικιαζόμενες κατοικίες. Αντίθετα, στην υπόλοιπη Μεσσηνία εξακολουθεί να κυριαρχεί η οικογενειακή ιδιοκτησία και η ανάγκη ενοικίασης παραμένει σαφώς μικρότερη.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν τελικά ότι πίσω από τον υψηλό μέσο όρο ιδιοκατοίκησης της Πελοποννήσου συνυπάρχουν δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Η πρώτη αφορά την ενδοχώρα και τους μικρότερους δήμους, όπου η ιδιοκατοίκηση παραμένει ο κανόνας. Η δεύτερη αφορά τις μεγάλες πόλεις και ιδιαίτερα το Ναύπλιο και την Καλαμάτα, όπου η αγορά κατοικίας λειτουργεί πλέον με όρους που προσεγγίζουν εκείνους των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας.