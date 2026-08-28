

Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας το 2026

Τον Ιούλιο του 2026, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μειώθηκε στο 3,4%, σημειώνοντας σημαντική πτώση σε σχέση με το 4,4% του Ιουνίου. Ωστόσο, οι τιμές στη στέγαση και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας εξακολούθησαν να αυξάνονται κατά 8,8%, ενώ οι τιμές στις μεταφορές αυξήθηκαν κατά 7,4%, γεγονός που σημαίνει ότι το κόστος της καθημερινής ζωής των πολιτών εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική πίεση. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα ενδέχεται να φτάσει το 3,7% έως 3,8%, ενώ τα επιτόκια των καταθέσεων σε τράπεζες είναι σε πολλές περιπτώσεις κάτω από 1%, πολύ χαμηλότερα από το επίπεδο του πληθωρισμού. Ως εκ τούτου, για τους κατοίκους περιοχών όπως η Καλαμάτα και η Μεσσηνία, ακόμη και αν το ονομαστικό ποσό των καταθέσεών τους δεν μειώνεται, η πραγματική αγοραστική τους δύναμη συνεχίζει να μειώνεται.

Οι καταθέσεις παραμένουν στάσιμες, ενώ το Bitcoin ξεπέρασε τα 81.000 δολάρια

Αυτή την εβδομάδα, το Bitcoin ξεπέρασε προσωρινά τα 81.000 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο άνω του 22% την τελευταία εβδομάδα, με την τιμή να αυξάνεται κατά περισσότερα από 14.000 δολάρια σε επτά ημέρες. Η πρόσφατη πορεία της αγοράς οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η επέκταση του προγράμματος επαναγοράς μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η αποδυνάμωση του δολαρίου, η εισροή κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές και το κλείσιμο θέσεων πώλησης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί αισθητά το ενδιαφέρον των επενδυτών για σπάνια περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin.

Παράλληλα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2026 ανήλθε στο 3,4%. Εάν τα επιτόκια των καταθέσεων αποταμίευσης είναι χαμηλότερα από 1%, τότε, με βάση την απλή διαφορά μεταξύ των ονομαστικών αποδόσεων και του πληθωρισμού, η πραγματική αγοραστική δύναμη των αποταμιευτικών κεφαλαίων ενδέχεται να εξακολουθήσει να δέχεται πιέσεις προς τα κάτω.

Πώς μπορεί κανείς να συσσωρεύσει Bitcoin χωρίς να προσπαθήσει να αγοράσει στη χαμηλότερη τιμή;

Το Bitcoin έφτασε τα 81.000 δολάρια μετά από άνοδο 22% μέσα σε μία εβδομάδα, κάτι που δεν αποτελεί την ιδανική στιγμή για μια εφάπαξ μεγάλη αγορά. Αν αγοράσει κανείς σήμερα και η τιμή πέσει, η ζημιά θα γίνει αμέσως εμφανής. Αν όμως δεν κάνει τίποτα, οι αποταμιεύσεις του θα συνεχίσουν να χάνουν την αξία τους λόγω του πληθωρισμού.

Υπάρχει και μια τρίτη επιλογή, την οποία οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν: η εξόρυξη Bitcoin μέσω cloud μέσω της ASDeFi.

Τι είναι η εξόρυξη μέσω cloud; Πώς λειτουργεί;

Η εξόρυξη Bitcoin είναι η διαδικασία κατά την οποία οι υπολογιστές επαληθεύουν τις συναλλαγές στο δίκτυο και λαμβάνουν νέα Bitcoin ως ανταμοιβή. Αυτό απαιτεί εξειδικευμένο και ακριβό εξοπλισμό, ο οποίος είναι απρόσιτος για τον μέσο κάτοικο της Καλαμάτας.

Το ASDeFi Cloud Mining άλλαξε αυτό το μοντέλο: δεν απαιτείται η αγορά εξοπλισμού, αλλά η αγορά μεριδίου υπολογιστικής ισχύος από εξειδικευμένα κέντρα δεδομένων. Τα κέντρα δεδομένων αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον εξοπλισμό, την ενέργεια και τη συντήρηση. Οι χρήστες λαμβάνουν αυτόματα κάθε μέρα τις ανταμοιβές σε Bitcoin που τους αναλογούν, οι οποίες κατατίθενται απευθείας στο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων τους. Δεν απαιτείται κανένας εξοπλισμός. Δεν απαιτείται επιπλέον πληρωμή για ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις.

ASDeFi: Πώς λειτουργεί στην πράξη

Η ASDeFi είναι μια πλατφόρμα cloud mining για Bitcoin που ιδρύθηκε το 2020 και διαθέτει πάνω από 5 εκατομμύρια χρήστες σε περισσότερες από 170 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Λειτουργεί εννέα φυσικά κέντρα δεδομένων σε όλο τον κόσμο και υποστηρίζεται από την Bitmain, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ASIC mining machines παγκοσμίως, ενώ διαθέτει πάνω από το 1% της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύος του Bitcoin.

Τέσσερα βήματα για να ξεκινήσετε εύκολα:

Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή, θα λάβετε δωρεάν 15 δολάρια σε μετρητά και θα κερδίζετε 0,6 δολάρια την ημέρα από τα συμβόλαια.

Κατάθεση κρυπτονομισμάτων

Η πλατφόρμα υποστηρίζει την κατάθεση και ανάληψη περισσότερων από δέκα κρυπτονομισμάτων, όπως XRP, BTC, ETH, DOGE, SOL, BNB, USDT κ.ά.

Αγορά συμβολαίων υπολογιστικής ισχύος

Αγοράστε συμβόλαιο αξίας 15 δολαρίων. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης ποικιλία συμβολαίων υπολογιστικής ισχύος· επιλέξτε συμβόλαια με διαφορετικές αποδόσεις ανάλογα με τον επενδυτικό σας προϋπολογισμό.

Παραδείγματα δημοφιλών συμβολαίων αυτή τη στιγμή:

Συμβόλαιο Ποσό αγοράς Διάρκεια Ημερήσια απόδοση Συνολική απόδοση Ημερήσιο Συμβόλαιο Check-in 15 USD 1 ημέρα 0,60 USD 15,60 USD Συμβόλαιο Δοκιμαστικής Εμπειρίας για Νέους Χρήστες 100 USD 2 ημέρες 4,00 USD 108,00 USD Βασικό Συμβόλαιο Υπολογιστικής Ισχύος 700 USD 4 ημέρες 9,45 USD 737.80 USD Βασικό Συμβόλαιο Υπολογιστικής Ισχύος 3.000 USD 15 ημέρες 45,00 USD 3.675,00 USD Σταθερό Συμβόλαιο Υπολογιστικής Ισχύος 15.000 USD 25 ημέρες 270,00 USD 31.750,00 USD Σταθερό Συμβόλαιο Υπολογιστικής Ισχύος 30.000 USD 30 ημέρες 570,00 USD 47.100,00 USD

Ανάληψη κερδών

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς του συμβολαίου, η πλατφόρμα κατανέμει αυτόματα την υπολογιστική ισχύ και το σύστημα λειτουργεί αυτόματα. Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο από το κινητό σας, να κάνετε ανάληψη κερδών ή να αγοράσετε νέα συμβόλαια.

Συχνές ερωτήσεις

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις για το cloud mining;

Όχι. Η όλη διαδικασία —συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, της παρακολούθησης και της διαχείρισης των εσόδων— πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής, χωρίς να απαιτούνται δεξιότητες προγραμματισμού ή βαθιές γνώσεις σχετικά με την αλυσίδα μπλοκ.

Πρέπει να αγοράσω εξοπλισμό ή να πληρώσω λογαριασμό ρεύματος;

Όχι. Η φυσική υποδομή (εξοπλισμός, ηλεκτρική ενέργεια, ψύξη και συντήρηση) διαχειρίζεται η πλατφόρμα στα δικά της κέντρα δεδομένων.

Πώς και πότε καταβάλλονται τα έσοδα;

Το cloud mining αποφέρει έσοδα καθημερινά, τα οποία οι χρήστες μπορούν να δουν και να αποσύρουν ανά πάσα στιγμή μέσω της εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: https://asdefi.com

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