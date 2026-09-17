Εκθέτουν το ΑΣΕΠ

Την πρόσληψη 25 εργαζομένων διάρκειας 2 μηνών για κατεπείγουσες εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες, ενέκρινε την Τρίτη το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ. Eνέκρινε, επίσης και 4 μετατάξεις – αποχωρήσεις μόνιμων υπαλλήλων της Επιχείρησης, σε κλίμα προβληματισμού και αντιδράσεων, για τη μείωση του προσωπικού της ΔΕΥΑΚ.

Ο προβληματισμός ήταν κοινός και από τη δημοτική αρχή και από τη μειοψηφία, σε μια περίοδο που υπάρχει σοβαρό ζήτημα υποστελέχωσης. Διαφωνώντας ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς μίλησε για 25 ρουσφέτια, για εξυπηρέτηση ψηφοφόρων, ημετέρων και υπενθύμισε την καθοριστική συμβολή του ΑΣΕΠ στις αξιοκρατικές προσλήψεις.

Ο πρόεδρος Ανδρέας Καραγιάννης απάντησε ότι οι μόνιμες θέσεις καλύπτονται με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Δήλωσε, όμως, πως “μας διέλυσε το ΑΣΕΠ. Εμειναν μόνο δύο, όλοι οι άλλοι ήρθαν κι έφυγαν”. Στη συζήτηση για τις 4 μετατάξεις αναφέρθηκε ότι πρόκειται για υπαλλήλους που είχαν προσληφθεί με ΑΣΕΠ, κατάγονταν από άλλες περιοχές και σύμφωνα με τον νόμο δικαιούνται τις μετατάξεις. Για τον λόγο αυτό, τονίστηκε ότι για τις προσλήψεις του ΑΣΕΠ πρέπει να μετράει πολύ περισσότερο η εντοπιότητα. Συγγνώμη, αλλά μετά από τόσα χρόνια εφαρμογής του ΑΣΕΠ δεν έχουν λυθεί τα αυτονόητα. Δεν έχουν ακυρωθεί τα “παραθυράκια”, που υπονομεύουν και ακυρώνουν την σπουδαία σημασία και λειτουργία του ΑΣΕΠ. Δεν έχει προστατευτεί η καθοριστική συμβολή του στη λειτουργία δημοσίων και δημοτικών επιχειρήσεων. Δεν έχει αντιμετωπιστεί η σκοπιμότητα και η “πονηριά” ανθρώπων, που βλέπουν φως για διορισμό σε δημοτική επιχείρηση της Καλαμάτας, γνωρίζοντας πως σε λίγους μήνες θα πάρουν απόσπαση σε αντίστοιχη υπηρεσία του τόπου καταγωγής τους και μετά θα πάρουν και τη μετάθεση, όπως επιτρέπει ο νόμος. Θέλει ακόμα χρόνο για να λειτουργήσει η κανονικότητα στην πατρίδα μας.

Αλλά για τις “πονηρές” πρακτικές στις δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις δεν φταίει το ΑΣΕΠ. Φταίνε οι έχοντες την εξουσία, που δεν το θωρακίζουν, αλλά το εκθέτουν. Και είναι απαράδεκτο μετά από τόσα χρόνια να μην έχει βρεθεί τρόπος, ώστε το ΑΣΕΠ να μη διαλύει δημοτικές επιχειρήσεις, αλλά να τις αναβαθμίζει, όπως ήταν και ο σκοπός της δημιουργίας του.