Δεν αρκεί η πληρότητα του Αυγούστου και των γιορτών στην Πελοπόννησο: Παραμένει χαμηλός ο τζίρος των ξενοδοχείων

Στη γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου τα ξενοδοχεία αν και λειτουργούν σχεδόν δυο μήνες περισσότερους από τη μέση μονάδα της Ελλάδας έχουν μέσο τζίρο που αντιστοιχεί μόλις στο 47,4% του μέσου πανελλαδικού και δύσκολα θα καλυφθεί αυτό το χάσμα γιατί η μέση επένδυση στην Πελοπόννησο αγγίζει μόλις το 34,9% της μέσης πανελλαδικής επένδυσης. Ουσιαστικά τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αποδεικνύουν ότι τα ξενοδοχεία της Πελοπόννησος έχουν χαμηλότερη πληρότητα τόσο τους μήνες αιχμής όσο και εκτός της κύριας αν και τα δωμάτια προσφέρονται σε τιμές φθηνότερες από τις τιμές των ανεπτυγμένων περιφερειών. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι να γεμίσει το ταμείο δεν αρκεί η πληρότητα του Δεκαπενταύγουστου, των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των τριημέρων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, το 2024 στην Πελοπόννησο ο μέσος τζίρος των ξενοδοχείων ήταν 544.144 ευρώ ενώ πανελλαδικά άγγιξε τα 1.146.827 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέσο τζίρο είχαν τα ξενοδοχεία στην Αττική (2.744.661 ευρώ), στην Κρήτη (1864.307 ευρώ) και στα Νησιά Νοτίου Αιγαίου (1.546.160 ευρώ). Ο συνολικός τζίρος των ξενοδοχείων της Πελοποννήσου διαμορφώθηκε στα 473,9 εκατ. ευρώ (4,1% του πανελλαδικού) και στην Ελλάδα στα 11. δισ. ευρώ . Το μεγαλύτερο συνολικό τζίρο είχαν τα ξενοδοχεία στο Νότιο Αιγαίο (3,4 δισ. ευρώ) στην Κρήτη (3,1 δισ. ευρώ) και Αττική (1,4 δισ. ευρώ). Τα μισά ξενοδοχεία της Πελοποννήσου είχαν συνολικά έσοδα κάτω από 153.891 ευρώ ενώ ο πανελλαδικός διάμεσος κύκλος εργασιών είναι 250.000ευρώ. Το μέσο ετήσιο κόστος των επενδύσεων στα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου ήταν 35.862 ευρώ και το μέσο πανελλαδικό 102.632 ευρώ. Το μεγαλύτερο κόστος επενδύσεων καταγράφηκε στο Νότιο Αιγαίο (154.662 ευρώ), στα Ιόνια Νησιά (132.139 ευρώ) και στην Κρήτη (126.173 ευρώ).

Το Μάιο η μέση τιμή στα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου είναι 87,9 ευρώ και πανελλαδικά 107,2 ευρώ. Η μεγαλύτερη μέση τιμή τον ίδιο μήνα καταγράφηκε στην Αττική (152,5 ευρώ), στην Κρήτη (117,2 ευρώ) και στο Νότιο Αιγαίο (117,2). Τον ίδιο μήνα η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου ήταν 48,3% και πανελλαδικά 53,1%. Η μεγαλύτερη πληρότητα το Μάιο καταγράφηκε στην Αττική (82,2%), στη Κρήτη (62,1%) και στο Νότιο Αιγαίο (54,8%)

Τον Αύγουστο η μέση τιμή στα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου είναι 122,2 ευρώ και πανελλαδικά 164,9 ευρώ. Η μεγαλύτερη μέση τιμή τον ίδιο μήνα καταγράφηκε στην στο Νότιο Αιγαίο (200,4 ευρώ), στα Ιόνια Νησιά (187,7 ευρώ) και στην Κρήτη (173,3 ευρώ) και. Τον ίδιο μήνα η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου ήταν 81% και πανελλαδικά 88,4%. Η μεγαλύτερη πληρότητα το Μάιο καταγράφηκε στο Νότιο Αιγαίο (93,5%), Βόρειο Αιγαίο (93,4%) και Νότιο Αιγαίο και Κρήτη (92,1%).

Τον Οκτώβριο η μέση τιμή στα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου είναι 93,7 ευρώ και πανελλαδικά 108,2 ευρώ. Η μεγαλύτερη μέση τιμή τον ίδιο μήνα καταγράφηκε στην Αττική (147 ευρώ), στην Κρήτη (124 ευρώ) και στο Νότιο Αιγαίο (109,8). Τον ίδιο μήνα η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου και της Ελλάδας ήταν 48,3%. Η μεγαλύτερη πληρότητα το Μάιο καταγράφηκε στην Αττική (74,5%), στη Κρήτη (60,3%) και στο Νότιο Αιγαίο (53,9%)

Στα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου εργάζονται 9.508 υπάλληλοι (4,7% των ξενοδοχοϋπαλλήλων της Ελλάδας) και συνολικά στην Ελλάδα 198.982. Οι περισσότεροι υπάλληλοι εργάζονται σε ξενοδοχεία στο Νότιο Αιγαίο (56.704), Κρήτη (49.163) και Μακεδονία και Θράκη 28.806.

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες