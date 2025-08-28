“Πάμε βόλτα” στη Φαλαισία

Οι συμμετέχοντες θα δουν τη μια από τις 12 πρωτεύουσες των βαρονιών του Μοριά κατά την Φραγκοκρατία, την πατρίδα του Νικηταρά, τις ρίζες των Κολοκοτρωναίων, ένα από τα στρατηγεία του Κολοκοτρώνη καθώς και το χωριό που έμεινε για 12 χρόνια, το ιστορικό της μάχης της Δραμπάλας, το χωριό που η θέση του ταυτίζεται με το αρχαίο Λεύκτρο, μια σημαντική περιοχή του Δεσποτάτου του Μυστρά, καθώς και το χωριό-πρωτεύουσα ενός βιλαετιού του Μοριά κατά την Τουρκοκρατία. «Το πρώτο χωριό που θα συναντήσουμε είναι το Δυρράχι, ένας παραδοσιακός οικισμός σκαρφαλωμένος στα 840μ του Αρκαδικού Ταυγέτου. Το επόμενο χωριό, ο Άκοβος, είναι συνδεδεμένο με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Απαραίτητη μία στάση στην κορυφή του υψώματος της Δραμπάλας, τοποθεσία της γνωστής μάχης. Η διαδρομή θα τελειώσει στο σημαντικότερο χωριό της περιοχής, το Λεοντάρι, γραφικό χωριό με μακραίωνη ιστορία. Ο περίπατος στο χωριό θα φανερώσει την ομορφιά του οικισμού με τα πετρόχτιστα σπίτια και τα στενομπόλια» τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα.

Η αναχώρηση από Καλαμάτα θα γίνει στις 6 μ.μ.. Για δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο τηλ. 6970-347650.