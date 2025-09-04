«Ευκλής»: Τριήμερη εξόρμηση σε Φωκίδα και Φθιώτιδα

Εκτός από τα αξιοθέατα που γνώρισαν οι συμμετέχοντες, ανέβηκαν την Γκιώνα, φτάνοντας στην ψηλότερη κορυφή της, στην Πυραμίδα στα 2.510 μ. υψόμετρο. Η Γκιώνα είναι το ψηλότερο βουνό της Στερεάς Ελλάδας και το πέμπτο συνολικά στην Ελλάδα. Στην αρχαιότητα ήταν γνωστή ως Ασέληνον όρος. Όπως περιέγραψαν οι ορειβάτες, η Γκιώνα είναι ένα βουνό με χαρακτήρα καθαρά αλπικό, με αδρό και ξεκάθαρο ανάγλυφο, με βαθιές χαράδρες, ρεματιές και ασβεστολιθικές ορθοπλαγιές που το κάνουν δύσβατο, ενώ διαθέτει τη μεγαλύτερη ορθοπλαγιά των Βαλκανίων, την Πλάκα της Συκιάς, με υψομετρική διαφορά 1.100 μέτρα περίπου.