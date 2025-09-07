ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Μόνο το 8% των επισκεπτών έρχεται αεροπορικώς

Μέσω του Αερολιμένα Καλαμάτας εισέρχεται μόλις το 1,1% των Ελλήνων και το 18% των αλλοδαπών επισκεπτών. Τα στοιχεία του 2024 δείχνουν εκτός των άλλων ότι ο Αερολιμένας «Ελευθέριος Βενιζέλος» παραμένει η κεντρική πύλη εισόδου για τους αλλοδαπούς επισκέπτες αφού οι εισερχόμενοι από το λιμάνι της Πάτρας αλλοδαποί ταξιδιώτες είναι πολλοί λιγότεροι. Ουσιαστικά η σύγκριση των στοιχείων της ΥΠΑ για τις αφίξεις στον Αερολιμένα Καλαμάτας και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τις αφίξεις σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια καταγράφουν τόσο την μέχρι τώρα αδυναμία ανάδειξης του Αεροδρομίου της μεσσηνιακής πρωτεύουσας σε πύλη εισόδου της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσο και τις δυνατότητες ανάπτυξης του.

Σε απόλυτους αριθμούς, το 2024, συνολικά σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ αφίχθηκαν 2.103.855 Έλληνες και αλλοδαποί ταξιδιώτες ενώ στον Αερολιμένα Καλαμάτας 168.492 επιβάτες διεθνών και εγχώριων πτήσεων.

Τον ίδιο χρόνο αφίχθηκαν σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ, 1.241.722 Έλληνες και αλλοδαποί ταξιδιώτες ενώ στον Αερολιμένα Καλαμάτας 13.363 επιβάτες εγχώριων πτήσεων.

Επίσης αφίχθηκαν σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ αφίχθηκαν 861.686 αλλοδαποί ταξιδιώτες ενώ στον Αερολιμένα Καλαμάτας 155.129 επιβάτες διεθνών πτήσεων

Μέσω του Αερολιμένα Καλαμάτας ήρθε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 76,2% των Βρετανών Επισκεπτών, το 68% των Αυστριακών, το 60,4% των Νορβηγών, το 43,6% των Σουηδών, το 43,3% των Φιλανδών το 41,6% των Ολλανδών, το 38,9% των Ελβετών και το 20,9% των Γερμανών.

Προφανώς μέσω του Αερολιμένα «Ελ Βενιζέλος» ήρθαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 88.315 επισκέπτες από τις ΗΠΑ, 16.350 από τον Καναδά και 16.083 από την Αυστραλία. Κυρίως μέσω του «Ελ Βενιζέλος» αλλά και οδικώς μέσω της Πάτρας ήρθαν 120.019 Γάλλοι, 119.756 Γερμανοί και 59.508 Ιταλοί.