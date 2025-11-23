Σε ρυθμούς Black Friday η αγορά της Καλαμάτας - Η σιγουριά των φυσικών αγορών εν μέσω προσφορών

Στην ίδια λογική, οι μεγάλες αλυσίδες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες την ανάλογη διαφήμιση, με την όλη διαδικασία να έχει εξελιχτεί ουσιαστικά σε έναν μήνα προσφορών, δίχως να θυμίζει σε τίποτα την πρακτική που συστήθηκε στην Ελλάδα το 2015.

Στην αιχμή των προσφορών βρίσκονται για μια ακόμα χρονιά τα προϊόντα τεχνολογίας, ενώ η σχετική πτώση της θερμοκρασίας στην περιοχή μπορεί να «σπρώξει» ενδεχομένως το καταναλωτικό κοινό σε ένδυση και υπόδηση, έχοντας την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τις αγορές του σε οικονομικές τιμές.

Μιλώντας στην “Ε” o υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Παναγιώτης Γεωργιτσέας ανέφερε αρχικά πως οι περισσότεροι επιχειρηματίες θα συμμετέχουν στη Black Friday, κάνοντας ένα βήμα επιπλέον ορισμένοι εξ αυτών, μέσω της Cyber Monday (1/12).

Ο ίδιος σημείωσε πως διαμορφώνεται έτσι ένα άτυπο τριήμερο προσφορών, βαδίζοντας κάποια τοπικά καταστήματα νωρίτερα στα “μονοπάτια” του θεσμού (κάποια ήδη έχουν φτιάξει βιτρίνες), ενώ σε ότι έχει να κάνει με τις μεγάλες αλυσίδες σχολίασε πως αυτές έφεραν ουσιαστικά το θεσμό στη χώρα και ότι χρόνο με το χρόνο προσπαθούν να τον μεγαλώσουν χρονικά. “Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο έχει επιτυχία αυτό το άνοιγμα της Black Friday σε ημερολογιακές ημέρες. Αλλά σίγουρα είναι αυτοί που το προσπαθούν και το διαφημίζουν περισσότερο, κυρίως μέσα από το κομμάτι της τεχνολογίας” σχολίασε, εκτιμώντας πως ακολουθούν αυτή την τακτική γιατί προφανώς έχουν το μεγαλύτερο κέρδος. “Από εκεί και έπειτα ακολουθούν τα υπόλοιπα καταστήματα. Για κάποια από αυτά δεν υπάρχει τόσο μεγάλο νόημα να εφαρμόσουν την Black Friday. Αλλά σίγουρα, όσο μπορούν, κάνουν κάποιες προσφορές για να προσελκύσουν το αγοραστικό κοινό” υπογράμμισε.

ΤΟ “ΑΓΚΑΘΙ” ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Βαδίζοντας στα δέκα χρόνια παρουσίας της, η Black Friday έχει σχολιαστεί όσο λίγες ημέρες προσφορών, κάνοντας λόγο πολλοί χρήστες στα social για περιπτώσεις στο διαδίκτυο που συνοδεύονται με παραπλανητικές τιμές. Σχετικά με αυτές τις απόψεις, ο Παναγιώτης Γεωργιτσέας δήλωσε τα εξής: “Να ξεκινήσουμε πρώτα από όλα απ’ το ότι το διαδίκτυο είναι ένα μεγάλο “αγκάθι” από την άποψη του ότι δεν υπάρχει νομοθεσία, με αποτέλεσμα πολλά e-shop να λειτουργούν με εκπτώσεις όλο το χρόνο. Θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον ένας μηχανισμός -όπως υπάρχει και στα φυσικά καταστήματα- ώστε να βάζει κάποιους περιορισμούς. Και κατά τη διάρκεια του έτους λοιπόν, αλλά και στην Black Friday, βλέπουμε σε e-shop (όχι σε όλα) ότι υπάρχουν παραπλανητικές εκπτώσεις. Είναι κάτι που έχει συζητηθεί αρκετές φορές. Ο κόσμος πρέπει να προσέχει αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να αμφιβάλει όταν βλέπει πολύ μεγάλες εκπτώσεις οι οποίες σίγουρα δεν αντιστοιχούν σε ένα εμπόρευμα. Γιατί δυστυχώς στο διαδίκτυο κυκλοφορούν και πάρα πολλά “μαϊμού” προϊόντα. Καλό είναι έτσι το καταναλωτικό κοινό να έχει το νου του και να βλέπει τις τιμές πριν τις προσφορές, ειδικά την αρχική τιμή. Υπάρχει άλλωστε και νομοθεσία για τα φυσικά καταστήματα ως προς το ελάχιστο όριο των 30 ημερών. Αυτό ισχύει και για τα e-shop. Η ελάχιστη τιμή των 30 ημερών πρέπει να αναγράφεται ως αρχική τιμή (τελική τιμή της προσφοράς). Ισχύει και για τα e-shop, απλά εκεί δεν υπάρχει έλεγχος”.

Σε ερώτηση της “Ε” για το αν οι φυσικές αγορές μπορούν να αποτελέσουν μια επιλογή ασφαλείας, ο ίδιος απάντησε θετικά, λέγοντας πως το καλύτερο σε τέτοιες συνθήκες είναι οι καταναλωτές να προτιμούν το φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνουν την ποιότητα των προϊόντων που αγοράζουν και τί ακριβώς θα πάρουν στα χέρια τους. “Είναι πολύ πιο εύκολο να εμπιστεύεσαι τα φυσικά καταστήματα, καθώς η διαδικτυακή διαδικασία πολλές φορές είναι χαοτική. Επίσης, πλησιάζοντας στην περίοδο των εορτών των Χριστουγεννιάτικων, καλό είναι να προτιμούμε τα τοπικά καταστήματα. Ειδικά αν θέλουμε να κάνουμε ένα δώρο, τώρα που φορτώνονται τα ηλεκτρονικά καταστήματα από παραγγελίες και εν συνεχεία οι εταιρείες κούριερ, είναι πολύ πιθανό να δούμε τελικά το προϊόν μας να μην φτάνει στην ώρα του” επεσήμανε.

ΤΟ “ΣΠΡΩΞΙΜΟ” ΦΕΡΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Για το αν το καταναλωτικό κοινό “κλείνει το μάτι” στην Black Friday παρά τις δύσκολες περιόδους που διανύει οικονομικά σε πολλά μέτωπα, ο ίδιος σημείωσε πως

με βάση την πραγματικότητα αυτή, ο κόσμος περιμένει τις προσφορές της Black Friday για να αγοράσει κάτι πιο οικονομικό. “Δυστυχώς βέβαια αυτό έχει και ένα αρνητικό αντίκτυπο, μιας και οι προηγούμενες ημέρες είναι σχετικά υποτονικές. Σε κάθε περίπτωση εκείνη την περίοδο υπάρχει μια αύξηση στην αγοραστική κίνηση, αλλά σαφώς όχι σε όλα τα είδη, όπως συμβαίνει με την περίοδο των εορτών” συμπλήρωσε, υπενθυμίζοντας πως κάποια προϊόντα οι εταιρείες τα “σπρώχνουν” μέσω καλών προσφορών, καθώς θεωρούνται παλιότερων ετών, βαδίζοντας προς το νέο. “Γενικότερα αυτό που βλέπουμε είναι ότι όπου υπάρχει μια ευκαιρία για αύξηση της αγοραστικής κίνησης, ειδικά σε δύσκολες περιόδους, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν, με την καλή έννοια. Άρα είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει κάτι το οποίο βλέπει ο επιχειρηματίας ότι έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην επιχείρησή του. Συνήθως σταματάνε οι δράσεις που δεν έχουν άμεσα αντίκτυπο στο εμπόριο, ωστόσο ο θεσμός αυτός φαίνεται ότι επηρεάζει θετικά τις μεγάλες επιχειρήσεις σε μεγαλύτερο βαθμό, και τις μικρές κατ’ επέκταση μέσα από την τάση που δημιουργείται” σχολίασε αναφορικά με την πορεία της Black Friday.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΩΝ “ΘΑΥΜΑΤΩΝ”

Σχετικά με τα φθηνά πακέτα αγορών χωρίς τελωνείο από Κίνα, Τουρκία ή άλλες χώρες, θέμα το οποίο μπήκε στο μικροσκόπιο της επικαιρότητας τις τελευταίες μέρες, φαίνεται πως μπορεί να αποτελέσει μια ανάσα για τα τοπικά καταστήματα.

Από τις αρχές του 2026, το καθεστώς των δασμολογικών εξαιρέσεων για μικροδέματα τελειώνει. Μαζί του, όπως όλα δείχνουν έτσι, τελειώνει οριστικά στην Ευρώπη και η «εποχή των θαυμάτων», με αγορές σε ευτελές κόστος από ηλεκτρονικές πλατφόρμες τύπου Temu και Shein. Από τη νέα χρονιά ξεκινούν καθολικοί έλεγχοι στα τελωνεία και όλες οι παραγγελίες που περνούσαν «ατελώνιστες» θα επιβαρύνονται πλέον με δασμούς. Για τις εξελίξεις αυτές, ο Παναγιώτης Γεωργιτσέας υπενθύμισε πως ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας μέσω της ΕΣΕΕ είχε παλέψει για να υπάρξει ένα πιο δίκαιο καθεστώς στις διαδικτυακές αγορές και ειδικά σε αυτές από ξένες πλατφόρμες όπου για μικρά δέματα έως των 150 ευρώ δεν υπήρχαν δασμοί. “Ηταν κάτι αντίθετο με αυτό που ζούσαμε εμείς εδώ, καθώς όταν φέρναμε προϊόντα πληρώναμε δασμούς και φόρους πάνω σε αυτά, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια αύξηση της τελικής τιμής. Τώρα λοιπόν με αυτό το δασμό στα μικρά δέματα σίγουρα θα υπάρξει λιγότερη κατανάλωση γιατί θα ακριβαίνει η τιμή τους οπότε δεν θα συμφέρει κάποιον να αγοράσει δέματα χαμηλού κόστους από ασιατικές πλατφόρμες. Είναι κάτι πολύ σημαντικό μέσα από τα στοιχεία που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι για παράδειγμα διακινούνταν ημερησίως 80.000 τέτοια δέματα από Ασία. Πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό και καταλαβαίνουμε τί ζημιά κάνει στην πραγματική οικονομία. Οπότε, ενδεχομένως ένα μέρος τουλάχιστον αυτού του αριθμού, μπορεί να μεταφραστεί σε φυσικές αγορές, εστιάζοντας ο κόσμος στην αγορά της πόλης. Σε νόμιμες εν ολίγοις αγορές, καθώς αυτό που γινόταν μέχρι τώρα ήταν στα όρια της παρανομίας” ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως η στήριξη στα τοπικά καταστήματα κρίνεται αναγκαία, όντας ο πυλώνας της οικονομίας σε μια πόλη όπως η Καλαμάτα.