Υπογειοποίηση των εναερίων δικτύων από τον ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχές της Καλαμάτας

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας τα έργα είναι στην τελική φάση, κατά την οποία αποξηλώνονται τα εναέρια δίκτυα, αφού προηγουμένως ηλεκτροδοτήθηκαν τα υπόγεια.

Επίσης, σε εξέλιξη είναι και το έργο υπογειοποίησης στην περιοχή Βέργας – Αλμυρού, που οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς από την ανάδοχο ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε., λόγω της μικρής κυκλοφοριακής κίνησης, με πρόβλεψη το έργο να τελειώσει πριν την καλοκαιρινή περίοδο.

Στα έργα αυτά, πέρα από την αισθητική αναβάθμιση και ανθεκτικότητα των ηλεκτρικών δικτύων απέναντι στην κλιματική αλλαγή, γίνεται και πρόβλεψη για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών των περιοχών, όπου υλοποιούνται τα έργα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων του ΔΕΔΔΗΕ.

Τα έργα αυτά υπογειοποίησης των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το προϋπολογιστικό κόστος ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω έργων, ο διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Καλαμάτας Γιώργος Καράμπελας επισήμανε τη σημαντική συμβολή του Δήμου Καλαμάτας και ιδιαίτερα του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, του δασάρχη Σπύρου Κατσίποδα και της Μητρόπολης Μάνης, που συνέβαλαν στην επίλυση θεμάτων, κυρίως στην τοποθέτηση συνεπτυγμένων υποσταθμών (κόμπακτ), προς αποφυγή τοποθέτησης εναερίων υποσταθμών.

(Στη φωτογραφία: Κόμπακτ υποσταθμός στο Αλμυρό)