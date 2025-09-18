Η Μεσσηνία φιλοξένησε το Women’s Golf Day Greece 2025  

Το Women’s Golf Day Greece 2025 φιλοξενήθηκε το Σάββατο 7 Ιουνίου στο The Bay Course στο Costa Navarino,, στο πλαίσιο της παγκόσμιας διοργάνωσης Women’s Golf Day.

Η Hellenic Heritage Evolution διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αυτό το ξεχωριστό τουρνουά γκολφ, με τη φετινή διοργάνωση να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς για πρώτη φορά διεξήχθη στην καρδιά της Μεσσηνίας – έναν προορισμό διεθνούς φήμης που ενισχύει την τουριστική και αθλητική ταυτότητα της Ελλάδας.

Η φιλοξενία του WGD στην Πελοπόννησο σηματοδοτεί όχι μόνο την ανάπτυξη του γκολφ στη χώρα μας, αλλά και την τοποθέτηση της Μεσσηνίας στον παγκόσμιο χάρτη αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μέσα από τέτοιες δράσεις, η περιοχή αναδεικνύεται σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, ποιοτικού τουρισμού και εξωστρέφειας.

Στόχος της διοργάνωσης ήταν, όπως πάντα, η γυναικεία ενδυνάμωση και η ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, δίνοντας ταυτόχρονα σε γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικίας την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα του γκολφ.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η στήριξη στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», όπου μέσα από τη λαχειοφόρο αγορά και τη συμβολή του βραδινού Gala, μέρος των εσόδων διατέθηκε για την υποστήριξη του Συλλόγου, ενισχύοντας το κοινωνικό αποτύπωμα της διοργάνωσης. Εθελόντριες του συλλόγου παρευρέθηκαν και στο γήπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να γνωρίσουν το έργο τoυ Συλλόγου.

Το τουρνουά στο The Bay Course έδωσε τη δυνατότητα σε παίκτες να διαγωνιστούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα πλαισιώθηκε από διασκεδαστικά Challenges με βραβεύσεις και δώρα. Οι συμμετέχοντες έλαβαν ειδικά διαμορφωμένα backpacks με δώρα και προϊόντα από τους χορηγούς και υποστηρικτές, απολαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία γκολφ.

Παράλληλα, μέσω των Golf Clinics, μη αθλητές, στελέχη εταιρειών και συνοδοί μπόρεσαν να έρθουν σε πρώτη επαφή με το άθλημα υπό την καθοδήγηση της προπονήτριας Βιολέτας Σιόζου, ενισχύοντας την αποστολή της διοργάνωσης να συστήσει το γκολφ σε νέα κοινά.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με το λαμπερό Dinner Gala στο Pero Restaurant του Costa Navarino, όπου πραγματοποιήθηκαν οι απονομές των βραβείων, ενώ η βραδιά έκλεισε με τη μουσική των Alcatrash και της Panik Records, σε μια γιορτή χαράς και αισιοδοξίας.

Το Women’s Golf Day Greece 2025 απέδειξε ότι το γκολφ στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει όχημα ανάπτυξης, έμπνευσης και κοινωνικής προσφοράς.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και του Messinia Golf Club, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του θεσμού για τον αθλητισμό, τον τουρισμό και τον πολιτισμό της χώρας.