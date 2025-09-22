Νέο ρεκόρ επιβατών διεθνών πτήσεων το πρώτο 8μηνο του 2025 στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Νέο ρεκόρ αφίξεων επιβατών διεθνών πτήσεων και αύξηση 9,8% καταγράφηκε το πρώτο οκτάμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα στον Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» Αύξηση 15,4% κατέγραψαν και οι αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων τον Αύγουστο ενώ συνολικά το πρώτο οκτάμηνο από και προς τον Αερολιμένα Καλαμάτας έχουν ταξιδέψει 252.189 επιβάτες διεθνών, εγχώριων πτήσεων και αεροταξί.

Συγκεκριμένα, το φετινό πρώτο οκτάμηνο με 1.607 διεθνείς πτήσεις αφίχθηκαν 120.561 επιβάτες και αναχώρησαν 112.802. Η μέση διεθνής πτήση είχε 145 επιβάτες. Τον Αύγουστο με 423 διεθνείς πτήσεις αφίχθηκαν 31.893 επιβάτες και αναχώρησαν 33.906 ταξιδιώτες. Η μέση διεθνής πτήση είχε 155 επιβάτες.

Το φετινό πρώτο οκτάμηνο με 345 εγχώριες πτήσεις αφίχθηκαν 7.596 επιβάτες και αναχώρησαν 7.828 ταξιδιώτες. Η μέση εγχώρια πτήση είχε 45 επιβάτες. Τον Αύγουστο με 74 εγχώριες πτήσεις αφίχθηκαν 1.869 επιβάτες και αναχώρησαν 1.911. Η μέση εγχώρια πτήση είχε 51 επιβάτες.

Το φετινό πρώτο οκτάμηνο με 1.003 πτήσεις αεροταξί αφίχθηκαν 1.561 επιβάτες και αναχώρησαν 1.503 ταξιδιώτες. Η μέση πτήση αεροταξί είχε 3 επιβάτες. Τον Αύγουστο με 303 πτήσεις αεροταξί αφίχθηκαν 358 επιβάτες και αναχώρησαν 455. Η μέση πτήση αεροταξί τον Αύγουστο είχε 3 επιβάτες.

Με 2.955 πτήσεις (διεθνείς, εγχώριες και αεροταξί), το πρώτο οκτάμηνο, αφίχθηκαν συνολικά 129.818 επιβάτες, αναχώρησαν 122.133 ταξιδιώτες και διήλθαν από τον Αερολιμένα Καλαμάτας 238 επιβάτες.

Από τις συνολικές αφίξεις διεθνών πτήσεων το 40,8% είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 16,3% από τη Γερμανία και το 8,54% από την Ολλανδία.