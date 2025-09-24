Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Συνάντηση για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Εισηγητές θα είναι οι: Δρ. Βάγια Παναγιωτίδη (Ψηφιακές Εφαρμογές στην Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) με θέμα «Καλαμάτα & Μεσσηνία: Μάχες, Μνήμες, Προοπτικές – Ο Στρατιωτικός Τουρισμός ως Μοχλός Ανάπτυξης» και Μάριος Αθανασόπουλος (Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) του Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) με θέμα «Οι προοπτικές του θεματικού τουρισμού Μνήμης για τη Μεσσηνία». Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Λίγες ώρες μετά, ο Δήμος Καλαμάτας θα γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού με μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Αγορά, με θέμα τη βιώσιμη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό, στο πλαίσιο του φετινού θέματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού «Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός». Η εκδήλωση θα ανοίξει στις 7 μ.μ. με την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου για τον τουρισμό της Καλαμάτας από τον Καθηγητή Σωτήριο Βαρελά, θέτοντας το στρατηγικό πλαίσιο για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα ζωντανό debate ανάμεσα σε τρεις βασικούς εκπροσώπους της τουριστικής εμπειρίας –έναν παραγωγό, έναν σεφ και έναν ξενοδόχο– με στόχο να αναδειχθούν τα εμπόδια αλλά και οι ευκαιρίες στη συνεργασία μεταξύ πρωτογενούς τομέα και τουρισμού. Η συζήτηση θα δώσει έμφαση στην τοπικότητα, τη βιωσιμότητα και την αυθεντικότητα ως θεμέλια ενός ισχυρού τουριστικού προϊόντος. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου OTRart – Overview Through Rubbish & Art: Revealing Waste Through Art, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe. Στόχος του OTRart είναι να αναδείξει ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και βιωσιμότητας, με έμφαση στη διαχείριση αποβλήτων στη Μεσόγειο, μέσα από καλλιτεχνικές κατοικίες, εκπαιδευτικά εργαστήρια και δράσεις συμμετοχής του κοινού. Στο πλαίσιο του έργου θα παρουσιαστεί live η ολοκλήρωση μιας εικαστικής παρέμβασης στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας από τον διεθνούς φήμης καλλιτέχνη Karbit, σε συνεργασία με τον τοπικό καλλιτέχνη Κώστα Λούζη “Σκιτσοφρενής“, με μουσική συνοδεία από τη σχολική μπάντα Surf in Black του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Το έργο αυτό θα αποτελέσει μέρος διεθνούς έκθεσης στην Αβινιόν της Γαλλίας και θα προβληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω ψηφιακής καμπάνιας.