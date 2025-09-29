Experiences Kalamata: Tίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στην πλατεία Αγίων Αποστόλων (βίντεο)

Μέσα από μια φωτογράφιση με φόντο τις τοπικές γεύσεις, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα του τόπου, η δραστήρια ομάδα αναδείξαμε τη μοναδικότητα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας.
«Η δράση μας θύμισε ότι η φιλοξενία, όπως και η γαστρονομική εμπειρία, δεν χρειάζονται πολλά – χρειάζονται απλότητα, αυθεντικότητα, σύνδεση με τον τόπο και ζεστή καρδιά. Αυτά είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περιοχή μας και κάνουν κάθε εμπειρία ξεχωριστή για τον επισκέπτη. Η Καλαμάτα και η Μεσσηνία συνεχίζουν να στηρίζουν τον τουρισμό μέσα από την ανθρώπινη επαφή, την παράδοση και την καθημερινή φιλοξενία» τονίζεται από το “Experiences Kalamata”.