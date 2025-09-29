Experiences Kalamata: Tίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στην πλατεία Αγίων Αποστόλων (βίντεο)

Σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική δράση γεμάτη μηνύματα αυθεντικής φιλοξενίας προχώρησε το περασμένο Σάββατο η ομάδα του “Experiences Kalamata” στην πλατεία των Αγίων Αποστόλων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Μέσα από μια φωτογράφιση με φόντο τις τοπικές γεύσεις, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα του τόπου, η δραστήρια ομάδα αναδείξαμε τη μοναδικότητα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας.

«Η δράση μας θύμισε ότι η φιλοξενία, όπως και η γαστρονομική εμπειρία, δεν χρειάζονται πολλά – χρειάζονται απλότητα, αυθεντικότητα, σύνδεση με τον τόπο και ζεστή καρδιά. Αυτά είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περιοχή μας και κάνουν κάθε εμπειρία ξεχωριστή για τον επισκέπτη. Η Καλαμάτα και η Μεσσηνία συνεχίζουν να στηρίζουν τον τουρισμό μέσα από την ανθρώπινη επαφή, την παράδοση και την καθημερινή φιλοξενία» τονίζεται από το “Experiences Kalamata”.