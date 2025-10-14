Η Καλαμάτα μέσα από τα μάτια ενός Γάλλου δημοσιογράφου - Εκτενή άρθρα θα προβάλλουν την πόλη στο γαλλικό κοινό

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας και της δράσης «Διπλωματία των Πόλεων», ο Δήμος Καλαμάτας υποδέχθηκε από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου τον Γάλλο δημοσιογράφο Nicolas Pelé, νικητή της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Καλαμάτας στο Παρίσι τον περασμένο Απρίλιο.

Ο ίδιος είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την πόλη, να κολυμπήσει στην παραλία της Ναυαρίνου, που ακόμα και τον Οκτώβριο αποτελεί ιδανικό σημείο διακοπών, τα γνωρίσει τα τοπικά προϊόντα στην Κεντρική Αγορά και να ζήσει μια γευσιγνωσία εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.

Ακόμα, επισκέφθηκε τη Μάνα Ελιά, το ιστορικό κέντρο και το Κάστρο της πόλης, την Υπαπαντή, τη Συλλογή ελληνικών ενδυμασιών "Βικτωρία Γ. Καρέλια", το Πάρκο Σιδηροδρόμων και την προκυμαία, απολαμβάνοντας παράλληλα τη γαστρονομία της Καλαμάτας.

Με αφορμή το ταξίδι, θα δημοσιευθούν δύο εκτενή άρθρα που θα προβάλλουν την Καλαμάτα στο γαλλικό κοινό, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Courants d’Air, καθώς και μέσα από το προσωπικό του blog.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, ο κ. Pelé ενθουσιάστηκε από την αυθεντικότητα και την πολυμορφία του προορισμού και από την αίσθηση φιλοξενίας που βίωσε από όλους τους ανθρώπους που γνώρισε.