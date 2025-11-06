9 συλλήψεις και μια εξιχνίαση κλοπής σε νέα αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Εννέα συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και άλλα αδικήματα, αλλά και μια εξιχνίαση κλοπής περιελάμβανε η αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχθές στη Μεσσηνία.

Συνολικά στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 781 άτομα,

εκ των οποίων οι 689 ήταν Ελληνες και 92 ήταν αλλοδαποί. Προσήχθησαν 54 άτομα, από τα οποία 39 ήταν Ελληνες και 15 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 26 άτομα.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 624 οχήματα, βεβαιώθηκαν 182 παραβάσεις του

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκαν τρεις ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Στη Μεσσηνία τρία άτομα συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών και ειδικότερα ένας 23χρονος στην Καλαμάτα με 0,6 γραμμάρια χασίς, μια 46χρονη στον Αγιο Κωνσταντίνο με 0,6 γραμμάρια ηρωίνης και ένας 17χρονος με 0,7 γραμμάρια χασίς στην Καλαμάτα. Στην τελευταία περίπτωση συνελήφθη και ο 52χρονος πατέρας του παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Χειροπέδες σε… γκαζάκια Ρομά

που είχε στην κατοχή του μαστίγιο!

Ακόμη χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 44χρονο Ρομά γιατί δεν σταμάτησε με το αυτοκίνητό του σε σήμα που του έκαναν στο Ασπρόχωμα, έξω από τον καταυλισμό Παναγάκια.

Αντιθέτως ο 44χρονος ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητο του, ενώ πέρασε με κόκκινο ένα φανάρι. Τελικά ο… γκαζάκιας Ρομά ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς λίγο αργότερα στην Καλαμάτα και συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και για όπλα, μιας και στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα αυτοσχέδιο μαστίγιο (!), το οποίο κατασχέθηκε.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν δύο Ρομά στην Καλαμάτα, ένας 51χρονος και ένας 15χρονος που δεν είχαν εκδώσει δελτίο ταυτότητας, ένα ακόμη άτομο για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ένας αλλοδαπός που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος

του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Παράλληλα εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας μια περίπτωση κλοπής που έγινε στις 2 Μαΐου στην Καλαμάτα. Οπως προέκυψε από την προανάκριση ένας 40χρονος Ρομά εισήλθε σε κατάστημα υποδημάτων στο κέντρο της πόλης και εκμεταλλευόμενος την ενασχόληση του 43χρονου ιδιοκτήτη εκτός του καταστήματος, άνοιξε το συρτάρι του γραφείου του και πήρε 100 ευρώ. Σε βάρος του 40χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Κ.Ηλ.