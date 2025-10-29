Οι πεζοπορικές δράσεις του “Ευκλή” το Νοέμβριο

Ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας "Ο Ευκλής" τον τελευταίο μήνα του Φθινοπώρου έχει προγραμματίσει τρεις πεζοπορικές δράσεις.

Την Κυριακή διοργανώνει πεζοπορία στο 4ο τμήμα του "Menalon Trail", από την Ελάτη έως τη Βυτίνα. Η διαδρομή μήκους 8 χλμ., κατά μήκος της κοιλάδας του Μυλάοντα ποταμού, έχει χαμηλή υψομετρική διαφορά και είναι ιδανική για όλη την οικογένεια.

Στις 16 Νοεμβρίου: Φθινοπωρινή διάσχιση στα πολύχρωμα Βούρβουρα Αρκαδίας, χτισμένο επάνω στην πλαγιά της Ταρνάρας, στον βόρειο Πάρνωνα σε υψόμετρο 1.050 μέτρων, χωμένο σε πανέμορφο και πυκνό δάσος με καστανιές και καρυδιές. Κυκλική διαδρομή, ήπια και ώρες πορείας 4 (+/-). Κατηγορία Α΄ για πεζοπόρους με καλή φυσική κατάσταση.

Στις 30 Νοεμβρίου: Εξόρμηση στον Βόρειο Υμηττό, το βουνό της Αττικής, το οποίο είναι προστατευμένος βιότοπος του NATURA 2000.Έκτος από την πεζοπορια μας μέχρι την κορυφή Κορακοβούνι, θα επισκεφθούμε τα Ορυχεία Φυρέ και τα Σπήλαια Λεονταρίου και Νυχτερίδας.

Για πληροφορίες: Ελένη Οικονομοπούλου, τηλ. 6974252234, ή στα κοινωνικά δίκτυα, φβ: Σ.Π.Ο.Κ. ΕΥΚΛΗΣ και στο https://www.instagram.com/efklis_pezoporikos_kalamatas/.