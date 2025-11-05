Η Πελοπόννησος στους κορυφαίους προορισμούς - Σύμφωνα με το αναγνωρισμένο περιοδικό "Condé Nast Traveller"

Στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026 κατατάσσει την Πελοπόννησο το διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό Condé Nast Traveller, στη λίστα «Best Places to Go in 2026» που δημοσιεύθηκε χθες 4 Νοεμβρίου.

Η αμερικανική έκδοση του περιοδικού παρουσιάζει προορισμούς από όλο τον κόσμο που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα, τη φυσική ομορφιά και τις εμπειρίες που προσφέρουν στους επισκέπτες. Για την Πελοπόννησο σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η Πελοπόννησος, Ελλάδα — Επισκεφθείτε την για τα κινηματογραφικά της τοπία, την ομηρική ιστορία και τα μονοπάτια πεζοπορίας.» (The Peloponnese, Greece — Go for: movie set locations, Homeric history, and hiking trails.)

Σύμφωνα με το Condé Nast Traveller, η Πελοπόννησος αποτελεί έναν συνδυασμό κινηματογραφικών τοπίων, ομηρικής ιστορίας και φυσικών διαδρομών που προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες στον ταξιδιώτη. Η αναφορά συνδέει, μάλιστα, το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για την περιοχή με τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «The Odyssey» του Christopher Nolan, που πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της Πελοποννήσου.

Η ένταξη της Πελοποννήσου στη φετινή λίστα «Best Places to Go» θεωρείται σημαντική αναγνώριση για την τουριστική της ταυτότητα, καθώς το Condé Nast Traveller απευθύνεται σε κοινό υψηλού εισοδήματος και διεθνείς επαγγελματίες του τουρισμού.