"Ο Ζαχαρίας και το καταραμένο δάσος" του Λαμπριανού Λαμπριανίδη



Ενα μικρό αγόρι, ο Ζαχαρίας, οδηγείται παρά τη θέλησή του σε ένα αλλόκοτο δάσος. Με μόνο μέλημά του να επι-στρέψει στο σπίτι του, περιπλανιέται ανάμεσα στα δέντρα. Τα πάντα αλλάζουν, όταν έρχεται αντιμέτωπος με ένα τραγικό συμβάν. Έτσι, ο Ζαχαρίας θα χρειαστεί να περάσει από πολλά εμπόδια και δυσκολίες, μη έχοντας άλλο όπλο παρά μόνο το μυαλό του

Ο Λαμπριανός Λαμπριανίδης γεννήθηκε το 1992 και μεγάλωσε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Από μικρός, αγάπησε τη φύση και τις εξορμήσεις στα βουνά, όπου βρίσκει έμπνευση και ηρεμία. Τα τελευταία χρόνια, εργάζεται ως δάσκαλος yoga, βοηθώντας τους ανθρώπους να βρουν ισορροπία και ηρεμία μέσω της πρακτικής. Ολόκληρο το βιβλίο γράφτηκε χειρόγραφα σε ένα τετράδιο, κάτι που προσδίδει μια μοναδική προσωπική πινελιά στο περιεχόμενό του.

Ο Γιώργος Καρυώτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1998. Από πάντα τα comics και κατ’ επέκταση η εικονογράφηση ήταν μεγάλο μέρος της ζωής του. Η αγάπη του για την διαδικασία της εικονογράφησης τον οδήγησε στην κατεύθυνση που πήρε στις σπουδές του. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Sketch Comic and Cartoon του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΑΚΤΟ σε συνερ-γασία με το Middlesex University. Αντλεί έμπνευση από την μουσική που ακούει, από τις ταινίες που βλέπει και κυρίως από τους αγαπημένους του σχεδιαστές, μέσω της ανάγνωσης comics. Έχει αγάπη για τη δουλειά αυτή, συνέπεια και όρεξη να μάθει και να εξελιχθεί μέσω της προσωπικής του ενασχόλησης και τριβής με την εικονογράφηση