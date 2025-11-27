Η μεγάλη εκκρεμότητα της Πελοποννήσου

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απλώς σύμπτωμα εγκατάλειψης. Είναι απόδειξη ότι η Περιφέρεια παραμένει εγκλωβισμένη σε μια οικονομία χαμηλής ταχύτητας, εξαρτημένη αποκλειστικά από τους δρόμους και τα ακριβά καύσιμα. Η έλλειψη σιδηροδρομικού δικτύου στερεί από τη Μεσσηνία και ολόκληρη την Πελοπόννησο τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα σύγχρονο, πράσινο, ευρωπαϊκό μοντέλο μεταφορών.

Το κόστος ανακατασκευής του δικτύου δεν είναι απαγορευτικό. Αντίθετα, σε σχέση με τα μεγάλα έργα του Βορρά, πρόκειται για μια οικονομική παρέμβαση με τεράστια αναπτυξιακή αξία. Θα διευκόλυνε τις μετακινήσεις, θα μείωνε το κόστος των προϊόντων, θα στήριζε την τουριστική οικονομία και γενικότερα θα έφερνε την Περιφέρεια πιο κοντά στην Ευρώπη. Θα άλλαζε, με άλλα λόγια, το αναπτυξιακό DNA της Πελοποννήσου. Η συζήτηση για τον σιδηρόδρομο παραμένει εγκλωβισμένη σε γραφειοκρατικά εμπόδια, σε αντιδράσεις τοπικών παραγόντων και σε χρόνια απουσία κρατικής πρωτοβουλίας.

Κι όμως, πρόκειται για ένα έργο που θα μπορούσε να γίνει σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους -ακόμη και με τις ΗΠΑ, οι οποίες αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ενεργειακής και μεταφορικής ασφάλειας. Το χαμηλό κόστος, η υψηλή απόδοση και η γεωπολιτική σημασία μιας σταθερής νότιας πύλης μεταφορών δημιουργούν το κατάλληλο έδαφος.

Για να έχει όμως πραγματικό νόημα, το έργο πρέπει να συνοδευτεί από πλήρη ανασχεδιασμό: νέα χάραξη, σύγχρονες γραμμές, ηλεκτροκίνηση και -κυρίως- διασύνδεση με την Αττική και τον ευρωπαϊκό κορμό. Χωρίς σύνδεση με τα μεγάλα δίκτυα, ο σιδηρόδρομος δεν θα γίνει ποτέ εργαλείο ανάπτυξης, αλλά ένα τοπικό μέσο περιορισμένης αξίας. Η Πελοπόννησος δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει άλλες δεκαετίες. Η οικονομία της περιοχής έχει ανάγκη από ένα μεταφορικό δίκτυο που να συνδέει τις πόλεις μεταξύ τους, τους λιμένες με το εσωτερικό και την Ελλάδα με την Ευρώπη. Ο σιδηρόδρομος δεν είναι νοσταλγία του παρελθόντος. Είναι προϋπόθεση του μέλλοντος. Αν δεν υπάρξει αποφασιστική πολιτική βούληση, θα παραμείνουμε στο περιθώριο μιας Ευρώπης που κινείται με ταχύτητες, τις οποίες δεν μπορούμε ούτε να ακολουθήσουμε ούτε να προσεγγίσουμε.

Φωτογραφία: Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας

lathanasis@yahoo.gr