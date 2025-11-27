Καλαμάτα: Οι προτάσεις της μελέτης για το νέο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (χάρτης)

Η μελέτη για το νέο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) στην Καλαμάτα επιχειρεί να οργανώσει την ο στάθμευση σε μια πόλη όπου η ζήτηση ξεπερνά συστηματικά την προσφορά.

Η απογραφή του Οκτωβρίου 2023 κατέγραψε 2.813 νόμιμες θέσεις και 1.327 παράνομες σταθμεύσεις στις δύο βασικές ζώνες μελέτης—Πράσινη και Κυανή

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ

Η μελέτη προβλέπει ότι οι επισκέπτες θα μπορούν να σταθμεύουν μόνο με ελεγχόμενο καθεστώς σε όλες τις κύριες οδικές αρτηρίες του κέντρου και του ευρύτερου εμπορικού ιστού. Οι μόνιμοι κάτοικοι θα σταθμεύουν με ειδική κάρτα σε όλες τις υπόλοιπες οδούς ενδιάμεσα στις κεντρικές αρτηρίες

Συγκεκριμένα, προτείνεται εφαρμογή 850 θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης στις οδούς : Αριστομένους, Νέδοντος, Αρτέμιδος, Σπάρτης, Κλαδά, Υπαπαντής, Φαρών, Βασιλέως Γεωργίου, Φρατζή, Κεφάλα , Πλάτωνος, Θεμιστοκλέους, Ξενοφώντος, Δημοσθένους, καθώς και δυτικά του ΣΕΗΜ, όπου καταγράφονται υψηλές πιέσεις στάθμευσης και συχνές παραβάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επισκέπτες κατευθύνονται σε θέσεις υψηλής εναλλαγής, ενώ οι περιοχές κατοικίας προστατεύονται από τη μακρά παραμονή οχημάτων που δεν ανήκουν στους μόνιμους χρήστες.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Το σύστημα βασίζεται στη χρήση τεχνολογικών εφαρμογών: ηλεκτρονική παρακολούθηση θέσεων, ενημέρωση οδηγών σε πραγματικό χρόνο και πληρωμές μέσω εφαρμογών. Η τιμολογιακή πολιτική διαφοροποιείται ανά ζώνη, με υψηλότερο κόστος στο εμπορικό κέντρο και χαμηλότερο σε περικεντρικές περιοχές. Η μελέτη σημειώνει ότι ο δείκτης εναλλαγής φτάνει τις 8,5 χρήσεις ανά θέση στις ελεγχόμενες ζώνες, έναντι 5,1 χρήσεων στις ελεύθερες θέσεις, απόδειξη ότι η εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης αυξάνει σημαντικά τη διαθεσιμότητα .

Παράνομη στάθμευση

Στην Κυανή περιοχή καταγράφονται σοβαρές παραβάσεις: στάθμευση σε γωνίες οικοδομικών τετραγώνων, καταλήψεις πεζοδρομίων και παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. Αντίθετα, στην Πράσινη περιοχή, όπου υπάρχει ήδη ελεγχόμενη στάθμευση, οι παραβάσεις είναι ηπιότερες και δεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη ροή των οχημάτων.

Υφιστάμενοι χώροι

Στην Πράσινη ζώνη λειτουργούν 723 θέσεις σε τρεις οργανωμένους χώρους στάθμευσης (P1–P3). Η μελέτη προτείνει την ενισχυμένη αξιοποίησή τους, καθώς και την ενσωμάτωση άτυπων χώρων στάθμευσης που σήμερα λειτουργούν χωρίς κοινό πλαίσιο και χωρίς σταθερή τιμολογιακή πολιτική.

Η πλήρης εφαρμογή του νέου ΣΕΣ αναμένεται να περιορίσει την παράνομη στάθμευση, να βελτιώσει τη ροή στους κεντρικούς δρόμους και να αναβαθμίσει την εικόνα του ιστορικού κέντρου. Η μελέτη εισηγείται σταδιακή υλοποίηση, με δυνατότητα επαναξιολόγησης και αναπροσαρμογής ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της πόλης.