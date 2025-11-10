Ο Δήμος Καλαμάτας στο Greek Tourism Workshop στη Χάγη - Ενίσχυση της εξωστρέφειας με την Ολλανδική αγορά

Στο Greek Tourism Workshop που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στη Χάγη, στο ξενοδοχείο Van der Valk Den Haag – Nootdorp, συμμετείχε ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο της στοχευμένης στρατηγικής εξωστρέφειας και διεθνούς προβολής της πόλης.

Η παρουσία του Δήμου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενισχύοντας την κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη του προορισμού σε αγορές υψηλού ενδιαφέροντος.

“Η ύπαρξη άλλωστε της απευθείας πτήσης Amsterdam – Kalamata της Transavia παρουσιάζει μια σημαντική ευκαιρία για την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών από την Ολλανδική αγορά, ενισχύοντας τη δυναμική της περιοχής για ταξίδια τόσο εντός όσο και εκτός της θερινής περιόδου” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας, υπογραμμίζοντας τα εξής: “Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η αντιπροσωπεία του Δήμου συμμετείχε σε 14 B2B συναντήσεις με Ολλανδούς ταξιδιωτικούς πράκτορες, tour operators και travel advisors και σε 2 συναντήσεις με Ολλανδικά Media.

ΓΝΩΣΤΗ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ...

Από τις συναντήσεις προέκυψε ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες δεν είχαν σαφή εικόνα για το πλήρες τουριστικό προφίλ της Καλαμάτας, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της συνεχούς και στοχευμένης προβολής του προορισμού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το ότι περίπου οι μισοί συμμετέχοντες γνώριζαν τις “Ελιές Καλαμάτα”, χωρίς όμως να τις έχουν συνδέσει με την πόλη και τον προορισμό, στοιχείο που αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της γαστρονομικής ταυτότητας και της αναγνωρισιμότητας του brand Kalamata”.