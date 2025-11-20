Στις πλαγιές του Πάρνωνα εξόρμησε ο “Ευκλής”

Ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας «Ο Ευκλής» την περασμένη Κυριακή 16/11 πραγματοποίησε κοινή πεζοπορική εξόρμηση με τον Σ.Α.Ο.Ο. Τρίπολης στις βόρειες πλαγιές του Πάρνωνα, και συγκεκριμένα στα ελατοσκέπαστα Βούρβουρα Αρκαδίας.

Περισσότεροι από 140 συμμετέχοντες και από τους δύο συλλόγους περπάτησαν περιμετρικά του χωριού, διανύοντας διαδρομή 11 χιλιομέτρων και απολαμβάνοντας τη φθινοπωρινή φύση, τα μοναδικά της χρώματα, καθώς και τις αμέτρητες καστανιές, καρυδιές και πλατάνια. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να δουν, να παρατηρήσουν και να φωτογραφίσουν ποικιλία ειδών μανιταριών.

Ο Καλαματιανός πεζοπόρος Γρηγόρης Δρακόπουλος περιγράφει: «Η επαφή με τη φύση είναι μια πράξη που επαναφέρει στον ορίζοντα της συνείδησης έναν τρόπο ζωής εναρμονισμένο με τον ρυθμό της καρδιάς, που χτυπά πίσω από κάθε τόπο». Στη συνέχεια, η πεζοπόρος Εύη Κόκκαλη μάς προτρέπει «να ακολουθούμε πάντα τον ρυθμό της φύσης». Η επόμενη προγραμματισμένη δράση του «Ευκλή» θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου στον βόρειο Υμηττό.