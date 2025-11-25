Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε έκθεση τροφίμων και ποτών στην Παιανία

Τη συμμετοχή επιχειρήσεων της Πελοποννήσου στην έκθεση τροφίμων και ποτών «12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The B2B Fine Food Exhibition» από 31 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2026 στο MEC Παιανίας προσκαλεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προώθηση των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η έκθεση συγκεντρώνει στρατηγικούς εμπορικούς συνεργάτες από τη διεθνή αγορά που αναζητούν προϊόντα υψηλής ποιότητας, ενώ συμμετέχουν και αγοραστές από μεγάλες αλυσίδες χονδρικής και λιανικής.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε παραγωγούς και επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών –μεταξύ άλλων οινοποιεία, ελαιοπαραγωγούς, παραγωγούς μελιού, γαλακτοκομικών, ζυμαρικών και αρτοσκευασμάτων– καθώς και σε εταιρείες εξοπλισμού, συσκευασίας, υπηρεσιών πιστοποίησης, διανομείς και χονδρεμπόρους.

Η Περιφέρεια θα καλύψει το 50% της συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί από τους εκθέτες. Ο διαθέσιμος χώρος ανά επιχείρηση είναι περίπου 6,5 τ.μ. και το τελικό κόστος, ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών (20 έως 30 επιχειρήσεις), θα διαμορφωθεί από 650 έως 950 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Προβλέπεται και δυνατότητα διπλού περιπτέρου με αναλογικά διπλάσιο κόστος.

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, με σειρά προτεραιότητας.

Ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε ότι η δράση εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τοπικής παραγωγής, επισημαίνοντας πως «με συνέπεια στο όραμα του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, επενδύουμε στους ανθρώπους και στα προϊόντα της Πελοποννήσου…», με στόχο τη σύγχρονη προβολή και τη δημιουργία νέων προοπτικών για επιχειρήσεις και οικονομία.